Влашич – о дерби с «Локомотивом»: «Это очень важная игра для меня»

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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в рамках 3-го тура РПЛ.
«Хорошая команда, не так давно она выиграла чемпионат России. Я играл с ними дважды в минувшем сезоне и знаю, что в «Локомотиве» собраны опытные футболисты. Они умеют добиваться результата. Это очень важная игра для меня. Я ее предвкушаю, готовлюсь к ней», – сказал Влашич.
- Матч ЦСКА – «Локомотив» состоится сегодня в 19:00 по московскому времени.
- В прошлом сезоне ЦСКА дома проиграл «Локомотиву» со счетом 0:1 в первом круге, во втором круге команды сыграли вничью 1:1.