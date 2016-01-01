Влашич – о дерби с «Локомотивом»: «Это очень важная игра для меня»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от дерби с «Локомотивом» в рамках 3-го тура РПЛ.

«Хорошая команда, не так давно она выиграла чемпионат России. Я играл с ними дважды в минувшем сезоне и знаю, что в «Локомотиве» собраны опытные футболисты. Они умеют добиваться результата. Это очень важная игра для меня. Я ее предвкушаю, готовлюсь к ней», – сказал Влашич.