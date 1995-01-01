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    «Барселона» намерена предложить Месси бессрочный контракт

    «Барселона» хочет сохранить своего капитана Лионеля Месси до конца карьеры.

    По информации Football Espana, каталонский клуб готовит для аргентинца бессрочный контракт.

    Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году.

    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • Форвард дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.
    • С тех пор игрок провел 687 матчей в составе каталонцев, забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.

    Источник: Football Espana

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    Комментарии2
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      Рейтинг: 0

      MU 007 19 минут назад

      С каких это пор Месси – воспитанник «Барселоны»??? Не сайт а сплошная....

      0
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      Рейтинг: +1370

      ItalianFootball > MU 007 13 минут назад

      Если брать списанного мелкого парня в 12-13 лет, кормить его лечебностью с гармоном роста, давать, без натяжек, все. То да, он становится воспитанником.

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