«Барселона» намерена предложить Месси бессрочный контракт

С каких это пор Месси – воспитанник «Барселоны»??? Не сайт а сплошная....
«Барселона» хочет сохранить своего капитана Лионеля Месси до конца карьеры.
По информации Football Espana, каталонский клуб готовит для аргентинца бессрочный контракт.
Действующее соглашение между сторонами истекает в 2021 году.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- Форвард дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.
- С тех пор игрок провел 687 матчей в составе каталонцев, забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.