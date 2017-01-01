Влашич – о матче с «Локомотивом»: «Не могу дождаться момента, когда эта игра начнется»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».
«Нас ждет реально очень сложная игра. В прошлом сезоне нам не удалось обыграть «Локомотив». Теперь есть шанс реабилитироваться.
Не могу дождаться момента, когда этот матч начнется», – сказал Влашич.
- Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет 28 июля на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
- В прошлом сезоне команды один раз сыграли вничью, а во второй игре «Локо» победил со счетом 1:0.