Влашич – о матче с «Локомотивом»: «Не могу дождаться момента, когда эта игра начнется»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».

«Нас ждет реально очень сложная игра. В прошлом сезоне нам не удалось обыграть «Локомотив». Теперь есть шанс реабилитироваться.

Не могу дождаться момента, когда этот матч начнется», – сказал Влашич.