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    Влашич – о матче с «Локомотивом»: «Не могу дождаться момента, когда эта игра начнется»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 3-го тура РПЛ с «Локомотивом».

    «Нас ждет реально очень сложная игра. В прошлом сезоне нам не удалось обыграть «Локомотив». Теперь есть шанс реабилитироваться.

    Не могу дождаться момента, когда этот матч начнется», – сказал Влашич.

    • Матч ЦСКА – «Локомотив» пройдет 28 июля на «ВЭБ Арене». Начало – в 19:00 мск. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию.
    • В прошлом сезоне команды один раз сыграли вничью, а во второй игре «Локо» победил со счетом 1:0.

    Источник: «Известия»

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