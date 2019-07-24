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    Куртуа: «Теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в интервью бельгийской газете Nieuwsblad рассказал о том, как проходят предсезонные сборы.

    «Я провел мощно предсезонные сборы и чувствую себя отлично. Наверное, лучше, чем когда-либо прежде. Надеюсь, теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале», – заявил вратарь.

    Бельгиец конкурирует за основное место в воротах «Реала» с Кейлором Навасом и Андреем Луниным.

    • Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в 2018 году за 35 миллионов евро.
    • 32-летний Навас выступает за мадридцев с 2014 года.

    Источник: Nieuwsblad

    Бельгийская ежедневная газета, издающаяся с 1929 года. 

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +504

      Дима Цэ 8 минут назад

      Ясно, конечно! Навас №1)) Лунин №2! А ты дырка))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +859

      mig28 11 минут назад

      Сезон покажет...в прошлом-то дыркой был

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +699

      Boeung777 12 минут назад

      Да, ещё один самовлюблённый нарцисс.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1129

      Fin035 19 минут назад

      Навас наверное на сегодня лучший, потом тер Стеген, который на выходах хуже играет.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +504

      Дима Цэ > Fin035 10 минут назад

      Навас крут, тер Стеген тоже!

      0
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      Рейтинг: +1078

      Dizayner 42 минуты назад

      и это кейлор навас)) а ты лузер

      6
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