Куртуа: «Теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в интервью бельгийской газете Nieuwsblad рассказал о том, как проходят предсезонные сборы.

«Я провел мощно предсезонные сборы и чувствую себя отлично. Наверное, лучше, чем когда-либо прежде. Надеюсь, теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале», – заявил вратарь.

Бельгиец конкурирует за основное место в воротах «Реала» с Кейлором Навасом и Андреем Луниным.