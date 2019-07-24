Куртуа: «Теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале»

Ясно, конечно! Навас №1)) Лунин №2! А ты дырка))
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа в интервью бельгийской газете Nieuwsblad рассказал о том, как проходят предсезонные сборы.
«Я провел мощно предсезонные сборы и чувствую себя отлично. Наверное, лучше, чем когда-либо прежде. Надеюсь, теперь всем стало ясно, кто первый номер в «Реале», – заявил вратарь.
Бельгиец конкурирует за основное место в воротах «Реала» с Кейлором Навасом и Андреем Луниным.
- Куртуа перешел в «Реал» из «Челси» в 2018 году за 35 миллионов евро.
- 32-летний Навас выступает за мадридцев с 2014 года.