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    Evening Standard: «Челси» продлит контракт с Виллианом

    «Челси» договорился с вингером Виллианом о продлении действующего контракта, сообщает Evening Standard.

    По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2021 года. Текущий договор истекает следующим летом.

    • 30-летний Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
    • За шесть сезонов бразилец провел за лондонскую команду 292 матча, забил 52 гола и сделал 53 результативные передачи.

    Источник: Evening Standard

    Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.

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