Evening Standard: «Челси» продлит контракт с Виллианом

«Челси» договорился с вингером Виллианом о продлении действующего контракта, сообщает Evening Standard.
По информации источника, новое соглашение будет рассчитано до 2021 года. Текущий договор истекает следующим летом.
- 30-летний Виллиан выступает за «Челси» с августа 2013 года.
- За шесть сезонов бразилец провел за лондонскую команду 292 матча, забил 52 гола и сделал 53 результативные передачи.
Источник: Evening Standard
Британская бесплатная ежедневная газета. Основана в 1827 году. Редакция издательства находится в Лондоне. Тираж - 700 тысяч экземпляров.