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    Левашов, Комбаров и Ткачев – в стартовом составе «Арсенала» на матч с «Нефтчи»

    Стали известны стартовые составы «Арсенала» и «Нефтчи» на матч 2-го квалификационного раунда Лиги Европы.

    «Арсенал»: Левашов, Беляев, Григалава, Комбаров, Ткачев, Чаушич, Альварес, Лесовой, Горбатенко, Банда, Тудорие.

    «Нефтчи»: Агаев, Кривоцюк, Станкович, Махмудов, Федерико, Алиев, Петров, Булудов, Жозеф-Монроз, Кане, Мустивар.

    • Матч «Арсенал» – «Нефтчи» начнется в 20:00 по московскому времени.
    • Ответная игра состоится 1 августа в Баку.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

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    Сегодня, 19:32
    Комментарии5
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      Рейтинг: +31

      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-007! 43 минуты назад

      При выборе форм и способов борьбы Наполеон всегда исходил из учета конкретной обстановки, расчета сил и средств — как своих, так и противника. Чтобы избежать случайностей, не оказаться в зависимости от них, он стремился все предусмотреть, рассчитать, сопоставить различные возможные варианты действий, быстро овладеть инициативой и использовать ее для развития наступления и полного сокрушения противника.
      Наступление, смелое и решительное, — одно из важнейших положений Наполеона. Действовать же нерешительно, робко и, так сказать, ощупью Наполеон считал всего вреднее на войне. Рассуждая «о наступательной войне» (см. стр. 672–693), ее организации и ведении, он писал: «Правила Цезаря были те же, коими руководствовались Александр и Ганнибал: держать свои силы в совокупности, не иметь уязвимых мест, устремляться с быстротою на важнейшие пункты, использовать моральный фактор, славу оружия, страх, который они внушали, а также политические средства для обеспечения верности союзников и удержания в повиновении покоренных ими народов» (стр. 680).
      Не отрицались и практически применялись Наполеоном также и оборонительные и отступательные действия. При этом он считал, что «переход из состояния обороны в наступление есть одна из самых сложных операций» (стр. 52). К отступлению же, по взглядам Наполеона, необходимо прибегать в исключительных случаях, когда другого выхода [XIX] нет, так как при всех условиях. Кроме потери территории и ослабления морального духа войск, оно сопряжено с большею потерею в людях и материальных средствах, чем самые кровопролитные сражения, «с тою только разницею, что в сражении неприятель теряет столько же, сколько мы, а при отступлении мы одни в проигрыше»{9}. Упрекая Моро За то, что он преждевременно оставил позиции у Нови и отдал войскам приказ об отступлении, Наполеон заключает свой разбор этого сражения такими поучительными словами: «На войне никогда не нужно делать добровольно того, что является наихудшим из могущего произойти» (стр. 383).
      Много нового внес Наполеон и в тактические приемы борьбы. Применение на поле боя стрелковой линии и колонны изменило самый характер сражения. Высоко оценивая заслуги Наполеона в области дальнейшего развития тактики, Энгельс писал: «Этот новый способ ведения боя, основанный на соединении стрелков с колоннами пехоты и на разделении армии на самостоятельные, составленные из всех родов оружия дивизии или армейские корпуса, был полностью разработан Наполеоном как со стороны тактики, так и со стороны стратегии. Но необходимость его была создана, прежде всего, французской революцией, изменившей свойства людского состава армии»{10}.
      Наполеон являлся искусным мастером организации и ведения боя. Он умел рационально использовать все рода войск: пехоту, артиллерию и кавалерию с учетом их особенностей и возможностей, считая, что «Пехота, кавалерия и артиллерия не могут обойтись одна без другой»{11}.
      Приемы атаки, применявшиеся наполеоновской армией, были различны. Но наиболее излюбленным приемом Наполеона являлась атака на флангах — либо на обоих одновременно, либо последовательно — сначала на одном, а затем на другом. Такими действиями Наполеон заставлял противника ослаблять свой центр, чтобы усилить фланги, а в то же время сам, концентрируя свои силы в центре, наносил удар по ослабленному центру противника и добивался успеха. При этом часто такие удары наносились внезапно, [XX] неожиданно. «Для того, чтобы поразить, нужно действовать внезапно», — говорил Наполеон (стр. 13). Нельзя не отметить, что внезапности действий Наполеон придавал весьма важное значение не только на поле боя. Ввести в заблуждение противника, дезинформировать его относительно своих планов и действий являлось одним из правил Наполеона. «Одно из очевидных правил войны, — писал он, — состоит в том, чтобы не делать того, что желает неприятель, уже по одной только той причине, что он желает этого»{12}.
      Совершенствуя старые и применяя новые способы борьбы, улучшая организацию войск, создавая различные боевые порядки, Наполеон учитывал прежде всего изменение характера войны в связи с зарождением массовой армии. Одновременно он опирался на опыт предшествующих войн. «Рассуждать догматически о том, что не проверено на опыте, есть удел невежества», — говорил Наполеон (стр. 672).
      Правда, сам Наполеон понимал опыт как нечто незыблемое, вечное, подразумевая под опытом ведения войны не столько творчество армии, народных масс, сколько деятельность полководца. «Полководец руководствуется собственною опытностью или гением», — утверждал он. — «Наступательные войны должно вести, как вели их Александр, Аннибал, Цезарь, Густав Адольф, Тюрень, принц Евгений и Фридрих; читайте и изучайте их 83 похода и образуйтесь по ним — вот единственное средство сделаться великим полководцем и проникнуть в тайны военного искусства. Ум, просвещенный таким образом, отвергнет все правила, несогласные с действиями помянутых великих мужей»{13}. Нетрудно понять всю несостоятельность и ошибочность выдвинутого Наполеоном тезиса о познании явлений военного искусства, высказанного им как рецепт для победы в войне.
      Резко возросшая численность французской армии в период наполеоновских войн, усложнение ее организационной структуры, увеличение размаха наступательных действий армии — все это требовало иных методов управления войсками. Наполеон многое сделал в области упорядочения руководства и управления крупными войсковыми массами. [XXI]
      Он придавал большое значение подготовительным мероприятиям, предварительным расчетам, учету наличия своих сил и возможностей противника, тщательно изучал особенности театра военных действий. Наполеон требовал от своего штаба, во главе которого бессменно находился опытный генштабист Бертье, постоянного знания обстановки, точного и своевременного исполнения его распоряжений. «Хорошо изучить карту, искусно производить рекогносцировки, наблюдать за рассылкою приказаний, с простотою излагать самые сложные движения армии — вот чем должен отличаться офицер генерального штаба»{14}.
      Правда, штаб Наполеона являлся не творческим, а преимущественно техническим органом управления. В этом проявилась недооценка возможностей своего штаба со стороны Наполеона, в чем он сам признавался во время пребывания на острове св. Елены.
      В руководстве войсками Наполеон строго придерживался единоначалия. Он считал, что «единоначалие на войне есть предмет первостепенной важности»{15}. Эту мысль он неоднократно высказывал и в официальных документах, и в своих мемуарах. Говоря о руководстве войсками, он всегда подчеркивал: «Единство в командовании есть первая необходимость на войне»{16}.
      Отмечая сильные для своего времени стороны полководческого искусства Наполеона и признавая тот вклад, который он внес в развитие буржуазного военного искусства, необходимо помнить и о том отрицательном, что присуще его полководческой деятельности и что содержится в его военно-теоретических взглядах. Ошибочные взгляды Наполеона, недостатки, имевшие место в его военной практике, нельзя замалчивать прежде всего потому, что некритическое отношение к наполеоновскому военному наследству в течение долгого времени тормозило и сковывало развитие военно-теоретической мысли вообще.
      В иностранной, преимущественно немецкой и французской, военной литературе наполеоновское военное искусство — его стратегические и тактические принципы объявлялись незыблемыми. Страстный поклонник Наполеона и пропагандист его военного искусства генерал Жомини, с 1813 г. [XXII]
      подвизавшийся на русской службе, сделался для самодержавия одним из самых авторитетных военных теоретиков. Его военные сочинения — «Рассуждения о великих военных действиях или критическое и сравнительное описание походов Фридриха и Наполеона с собранием важнейших правил военного искусства», «Общие правила военного искусства» и «Очерки военного искусства» представляют собою попытку теоретического обоснования вечности, незыблемости наполеоновских принципов военного искусства.
      Жомини строил свои выводы на опыте агрессивных империалистских войн Наполеона. Его взгляды отвечали интересам реакционной, антинародной политики царизма. Вот почему апологеты Наполеона, не считаясь с национальными особенностями русского военного искусства, стали на путь преклонения перед военным искусством Наполеона. Результатом этого явилось то, что русская военно-теоретическая мысль оказалась надолго скованной этими «классическими» наполеоновскими вечными принципами военного искусства. В 1842 г. выходят в свет «Правила, мысли и мнения Наполеона о военном искусстве, военной истории и военном деле», собранные Ф. Каузлером{17}. Цель издания этих «Правил», по мысли переводчика, состояла в том, чтобы распространить «между молодыми офицерами основательнейшие и вернейшие понятия о военном деле».
      В 1846 г. вышли «Военные правила Наполеона», переведенные с французского Н. П. Ершовым. В собранных 78 правилах даны «рецепты», «как должно применять эти правила бессмертного полководца». А в следующем, 1847 г. выходят еще одни «правила ведения войны», представляющие собою извлечения из сочинений Наполеона, сделанные профессором военной академии М. И. Богдановичем.
      Все эти искусно подобранные военные правила отражали реакционную идеологию царизма, его неверие в творческие силы своего народа, его стремление упрочить самодержавие и феодально-крепостнический режим. Отсюда и сведение всего военного искусства к деятельности гениального полководца, к проявлению его воли.
      Советский читатель, обращаясь к военному наследию Наполеона, к его теоретическим произведениям, написанным, а частично продиктованным им в последние годы [XXIII] жизни на острове св. Елены, должен относиться к ним критически. В мемуарах Наполеона содержится много интересного и полезного для понимания и той бурной, насыщенной войнами эпохи, и тех способов и форм вооруженной борьбы, которые тогда применялись. Читатель найдет в них и оригинальные стратегические решения, и разнообразные тактические приемы. Но в них немало и наносного, ошибочного, что должно быть отброшено.
      Содержанием настоящей книги избранных произведений Наполеона являются описания Итальянской кампании 1796–1797 гг. и экспедиции в Египет и Сирию в 1798–1799 гг.{18} Эти кампании описаны весьма обстоятельно. В них дается и общая картина хода военных событий и довольно подробно освещаются отдельные, наиболее важные сражения. Публикуются здесь и очерки военных событий в Италии, имевших место во второй половине 1799 г. Особенный интерес представляют страницы, посвященные описанию сражения у Нови, оценке действий русской армии и ее полководца А. В. Суворова.
      Читатель легко заметит, что Наполеон с большим подъемом, правда, не всегда объективно, повествует о победных сражениях, но умалчивает или упоминает лишь вскользь о тех из них, в которых его армия терпела поражение. По-своему трактует он и антифранцузские выступления итальянцев и египтян, объясняя причины этих выступлений религиозным фанатизмом. Он не говорит, конечно, о том, что народы Италии и Египта, лишенные независимости и обремененные тяжелой контрибуцией, ненавидели французскую армию.
      Представляют несомненный интерес и публикуемые в настоящем томе малоизвестные нашему читателю извлечения из различных работ Наполеона.
      В этих произведениях нашли отражение годы наивысшего взлета Наполеона, годы его стремительного возвышения. Победы при Лоди и Кастильоне, у Риволи и Толентино — все это были ступени на пути к Тюильрийскому дворцу. Успех каждого боя возбуждал у молодого Наполеона жажду власти, стремление к диктатуре. Наиболее отчетливо честолюбие Наполеона проявилось после победы при Лоди. «Только после Лоди, — вспоминал он, — у меня [XXIV] появилась мысль, что я мог бы сделаться, пожалуй, решающим лицом на нашей политической арене» (стр. 71). Эта мысль все более усиливалась и в конце концов воплотилась в уродливые формы единовластия и жестокой диктатуры. Считая, что решающая роль в войне принадлежит полководцу, что армия — это только послушный инструмент в его руках, Наполеон пренебрегал народом, не верил в его силы. Реакционность этой теории, ее порочность и вредность очевидны.
      Марксизм-ленинизм выдвинул и научно обосновал важнейшее положение о решающей роли народных масс в истории, в том числе и в войнах. Отдавая решающую роль в войне народу, марксизм отнюдь не отрицает роли полководца в ней. Но марксистское понимание роли полководца в войне ничего общего не имеет с идеалистической трактовкой, в основе которой лежит утверждение о том, что полководец может по своему произволу, руководствуясь только гением, решать судьбу войны.
      Марксизм учит, что полководцы играют существенную роль в достижении победы лишь в том случае, если они правильно выражают интересы народа в войне и учитывают объективные закономерности войны. Только на основе этих марксистских положений о роли народных масс и выдающихся личностей в истории могут быть правильно оценены полководческое искусство Наполеона и его военно-теоретические взгляды.
      Доктор исторических наук, полковник П. А. Жилин

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      В@шe-мecT0-H@-паPaшe-007! 44 минуты назад

      Крупная французская буржуазия, лишившаяся таких богатых районов, как Ломбардия и Пьемонт, требовала установления «твердой» власти, то есть военной диктатуры. [IX]
      Наполеон, давно мечтавший о захвате власти, понял, что наступил момент для решительных действий. Оставив армию, он неожиданно появляется в Париже и, опираясь на силы крупной буржуазии, совершает государственный переворот и становится во главе правительства в качестве первого консула. А менее чем через пять лет (в мае 1804 г. ) он был провозглашен императором.
      Крупная французская буржуазия, позволившая Наполеону сосредоточить в своих руках всю власть в государстве, поставила перед ним одну из главных задач: обеспечить экономическое и политическое господство французского капитала в Европе, а затем и во всем мире.
      Агрессивные устремления французской буржуазии нашли свое выражение в длительных и кровопролитных войнах, в результате которых многие европейские страны лишились своих исконных земель. Немецкие земли за Рейном оказались в руках Франции. Австрия потеряла Ломбардию и Нидерланды. Северная Италия, которая находилась под властью Австрии, оказалась в тяжелой зависимости от Франции.
      Так революционные войны Французской республики превратились в захватнические, империалистские. В. И. Ленин, вскрывая природу и характер войн, писал: «Национальная война может превратиться в империалистскую и обратно. Пример: войны великой французской революции начались как национальные и были таковыми. Эти войны были революционны: зашита великой революции против коалиции контрреволюционных монархий. А когда Наполеон создал французскую империю, с порабощением целого ряда давно сложившихся, крупных, жизнеспособных, национальных государств Европы, тогда из национальных французских войн получились империалистские, породившие в свою очередь национально-освободительные войны против империализма Наполеона»{5}.
      Агрессивные устремления французской буржуазии затрагивали и ущемляли интересы многих стран и особенно Англии, Пруссии, Австрии и России. Эти страны и составили то основное ядро коалиции, которое вело борьбу с наполеоновской Францией.
      Появление массовой французской армии, новое решение ею стратегических и тактических задач, быстрота и стремительность [X] ее действий давали ей неоспоримое преимущество перед малочисленными и отсталыми в военном отношении армиями феодальных западноевропейских стран. Ни одна отдельно взятая армия этих стран не в состоянии была противостоять французской армии.
      На первых порах терпели поражение и антифранцузские коалиционные армии. Причиной этого было отсутствие в этих армиях опыта ведения войны и руководства крупными вооруженными силами, косность и рутинность военного искусства коалиционных армий, а также несовпадение интересов стран, входивших в коалицию.
      После распада второй коалиции между европейскими государствами на некоторое время (правда, непродолжительное) установились более или менее нормальные отношения, которые регламентировались системой договорных обязательств и, казалось, обеспечивали мирное урегулирование ряда спорных вопросов. По Люневильскому договору, заключенному между Австрией и Францией в сентябре 1801 г., после разгрома австрийской армии под Маренго, Австрия лишалась территории на левом берегу Рейна и признавала вассальными по отношению к Франции вновь созданные итальянские республики. Наиболее сильный конкурент Франции — Англия также вынуждена была пойти на мир, заключив с Францией в марте 1801 г. Амьенский мирный договор.
      Сближение России с Францией началось еще раньше и завершилось заключением в октябре 1801 г. Парижского мирного договора. Каждая из сторон обязывалась не оказывать помощь внешним и внутренним врагам другой стороны, восстановить торговые отношения, консультироваться при решении политических вопросов, касающихся европейских стран.
      Таким образом ведущие европейские государства стремились задержать дальнейшие агрессивные устремления французской буржуазии и разрешать могущие возникнуть конфликты мирным путем.
      Заключение этих договоров позволило Наполеону подготовиться к новым захватническим войнам. Но как только потребность в мирной передышке миновала, Наполеон, пренебрегая подписанными им самим договорами, стал проводить политику открытой агрессии, поставив своей конечной целью завоевание господства не только в Европе, но и во всем мире. Вскоре в полную зависимость от Франции [XI] попали Пруссия, Австрия, Швейцария, Италия. Была перекроена карта Германии, оккупирован Ганновер, присоединен к Франции Пьемонт. Все это делало Наполеона полновластным хозяином в Западной Европе. И только две могущественные державы того времени — Англия и Россия стояли на его пути к мировому господству. Продолжая экономическую борьбу с Англией, Наполеон в то же время сконцентрировал в Булони, на берегу Ла-Манша, огромные силы, готовясь к вторжению на Британские острова. В мае 1803 г. возобновилась война между Францией и Англией.
      К этому же времени относится резкое обострение русско-французских отношений. Появление наполеоновских войск на Балканах и активная деятельность французских дипломатов в Турции создали реальную угрозу создания в районе проливов французского плацдарма для войны с Россией. В связи с угрозой новой войны противники Франции начали спешно сколачивать коалицию, причем больше всех в быстром создании коалиции был заинтересован глава английского правительства Уильям Питт, прекрасно понимавший, что только создание крупной антифранцузской коалиции европейских держав может предотвратить высадку французских войск на Британские острова.
      Россия и Англия объединились для совместных действий против Франции. Но для борьбы с Наполеоном сил Англии и России было явно недостаточно, тем более, что Англия, над которой нависла угроза вторжения наполеоновских войск на Британские острова, не давала своих вооруженных сил для участия в военных действиях на континенте. Согласно условиям, она должна была развернуть борьбу на море и выплатить России крупные денежные компенсации. Но и Россия одна не могла выставить большую армию и принять на себя всю тяжесть ведения сухопутных военных действий.
      Хотя более всего заинтересованными в борьбе с Наполеоном были пострадавшие от его агрессии страны и особенно Пруссия и Австрия, тем не менее привлечь их к участию в коалиции оказалось нелегким делом. Подавленные и запуганные, они боялись подвергнуться еще большему угнетению со стороны Наполеона. И если Австрию, стремившуюся избавиться от тяжелых условий Люневильского мира, все же удалось склонить к союзу, то Пруссия наотрез отказалась участвовать в войне против Наполеона. [XII]
      Таким образом, основными участниками антифранцузской коалиции являлись три государства: Англия, Россия и Австрия. К ним присоединились Швеция и Неаполитанское королевство, но роль последних — в войне была крайне незначительной. Коалиция ставила своей «целью избавить европейские страны от наполеоновского гнета, изгнать французов из Германии, Ганновера и Италии, восстановить независимость Голландии и Швейцарии и установить в Европе порядок, гарантирующий в будущем независимость европейских государств.
      Военные события 1805 г. показали всю остроту борьбы, которая развертывалась на обширном театре военных действий. Антинаполеоновская коалиция, располагая сравнительно ограниченными реальными силами, стремилась достигнуть очень многого. Однако громоздкость плана и обширность территорий, на которых развернулись военные действия, привели к распылению сил коалиции.
      Будучи осведомленным о планах и действиях союзников, Наполеон отказался от попытки вторжения на Британские острова и в конце августа 1805 г. двинул свою 220-тысячную армию из Булонского лагеря к Дунаю. Предпринимая этот маневр, Наполеон рассчитывал разбить армии союзников по частям и прежде всего расправиться с далеко выдвинувшейся вперед австрийской армией Мака до того, как к ней подойдут русские войска под командованием М. И. Кутузова.
      Искусно маневрируя на широком фронте крупными силами, Наполеон осуществил обходное движение, отрезал армии Мака пути отхода и принудил ее к капитуляции. Ульмская катастрофа поставила в тяжелое положение рус скую армию, спешившую на помощь австрийцам.
      Но то, что удалось Наполеону в отношении австрийской армии, не удалось ему в отношении русских войск. Несмотря на трехкратное превосходство сил, французы не смогли добиться победы. Русская армия, отступив к Аустерлицу, сумела выйти из критического положения и сохранить свои силы. И только в результате грубейших ошибок, допущенных Александром I и австрийскими генералами, Аустерлицкое сражение 2 декабря 1805 г. закончилось поражением союзных войск.
      Пресбургский договор укрепил власть Наполеона над Австрией, а создание Рейнского союза поставило в полную зависимость от Франции шестнадцать немецких государств. [XIII]
      Разгромив 14 октября 1806 г. в двух решающих битвах — при Иене и Ауэрштедте — прусские войска, Наполеон вошел в Берлин. Пруссия была почти полностью оккупирована. Весной 1808 г. наполеоновские войска вторглись в Испанию.
      Все войны, которые в это время вел Наполеон, были несправедливыми, захватническими и являлись источником обогащения французской буржуазии. К 1811 г. французская империя с ее вассальными государствами насчитывала 71 млн. человек населения из 172 млн., населявших Европу.
      Став в короткий срок властелином всей Европы, Наполеон стремился к мировому господству. На пути к достижению этой цели стояла Россия. «Через пять лет я буду господином мира, — заявлял Наполеон, — остается одна Россия, но я раздавлю ее».
      Готовясь к нападению на Россию, Наполеон предпринимает ряд мероприятий, направленных на ее экономическое и военное ослабление. Сразу же после победы при Фридланде 4 июня 1807 г. он навязывает России тяжелый Тильзитский мир и вынуждает ее включиться в систему континентальной блокады, острие которой было направлено в первую очередь против Англии. Но блокада одновременно приводила к резкому сокращению внешнеторгового оборота России и крайне отрицательно сказывалась на русской экономике.
      Уже через год после заключения Тильзитского мирного договора Наполеон понял, что его политика экономического ослабления России ведет только к обострению отношений с Россией и не даст ему желаемых результатов. Личное свидание Наполеона с Александром I в Эрфурте в октябре 1808 г. только подтвердило углубление противоречий между Россией и Францией, и Наполеон решил развязать против России войну. Для вторжения в Россию он создал и подготовил огромную для того времени 600-тысячную армию, рассчитывая быстро и без особых трудностей достичь главной цели в войне — разгромить русскую армию, овладеть Москвой и принудить Россию к капитуляции.
      Благодаря огромному превосходству в силах французам удалось продвинуться далеко в глубь русской территории. Уже в самом начале войны русская армия под давлением наполеоновских полчищ вынуждена была отступать, оставлять города и села. Однако чем дальше продвигалась наполеоновская [XIV] армия, тем больше возрастало сопротивление народа и ширился фронт народной борьбы. Трудности и неудачи армии, связанные с временным оставлением врагу территории, не сломили, а еще более закалили волю народа к победе.
      Первое крупное поражение было нанесено войскам противника в Бородинском сражении. В результате этой победы был развеян миф о непобедимости наполеоновской армии. Начавшееся затем контрнаступление, успешно проведенное под руководством выдающегося русского полководца М. И. Кутузова, и широко развернувшиеся наступательные действия русской армии, закончившиеся изгнанием захватчиков из пределов России, послужили «сигналом ко всеобщему восстанию против французского владычества на Западе»{6}.
      В результате поражения, которое Наполеон потерпел в России, в Западной Европе поднялась мощная волна национально-освободительного движения. Один за другим отходили от Наполеона его союзники-вассалы.
      Последующий ход военных событий, особенно ожесточенное сражение под Лейпцигом (16–19 октября 1813 г.), названное «битвой народов», привел к полному разгрому наполеоновской армии. В конце марта 1814 г. русские войска вступили в Париж. К власти вернулась старая династия Бурбонов.
      Возврат во Франции и других западноевропейских странах к господству феодально-аристократической реакции вызвал недовольство народных масс этих стран. Наполеон, сосланный на остров Эльбу, но зорко следивший за всем, что происходило во Франции, используя недовольство французского народа, в начале марта 1815 г. с отрядом в 1600 человек высадился на южном берегу Франции и 20 марта вошел в Париж, снова захватив власть в свои руки.
      Антифранцузская коалиция (Австрия, Англия, Россия и Пруссия) вновь начала борьбу против Наполеона, закончившуюся сражением при Ватерлоо 18 июля 1815 г. (в 18 километрах от Брюсселя), в котором Наполеон потерпел окончательное поражение и был сослан на остров св. Елены. Там он писал и диктовал свои мемуары и сочинения по военному искусству, там он и умер 5 мая 1821 г. [XV]
      * * *

      Наполеон занимает выдающееся место в истории формирования буржуазного военного искусства. Его военное наследство, богатое и многообразное по своему содержанию, оказало существенное влияние на дальнейшее развитие военной теории. Оно несомненно способствовало установлению новых стратегических и тактических приемов борьбы, отвечающих характеру войн того времени и зарождавшейся в ходе этих войн массовой армии.
      Однако при оценке значения теоретического и практического наследства Наполеона необходимо прежде всего учитывать ту решающую роль в изменении способов и форм ведения войны, которая принадлежит французской революции. В результате французской буржуазной революции во Франции появилась новая национальная армия, созданная на началах воинской повинности.
      Преследуя решительные цели в войне и обладая высокой подвижностью и маневренностью, французская армия продемонстрировала более эффективные способы борьбы по сравнению с известными в то время в других западноевропейских армиях. В. И. Ленин отмечал, что в конце XVIII в. французский народ впервые проявил невиданную революционную энергию и гигантское революционное творчество, «пересоздав всю систему стратегии, порвав все старые законы и обычаи войны и создав, вместо старых войск, новое, революционное, народное войско и новое ведение войны»{7}.
      Заслуга Наполеона заключается в том, что он предложил правильное для своего времени стратегическое и тактическое применение колоссальных вооруженных масс, появление которых было возможно лишь благодаря революции.
      Французская армия, насчитывавшая более одного миллиона человек, была самой крупной армией того времени. Она получила стройную организацию в виде бригад, дивизий и корпусов. Наиболее законченную структуру получили три основных рода войск — пехота, кавалерия и артиллерия.
      В войнах с отсталыми в военном отношении армиями западноевропейских феодально-крепостнических монархий [XVI] французская армия добивалась больших результатов. Сосредоточивая крупные силы на избранном направлении, Наполеон наносил войскам противника сокрушительные удары и вынуждал их капитулировать.
      Победы, одержанные наполеоновской армией на Западе, способствовали созданию мифа о ее непобедимости и непогрешимости наполеоновских стратегических принципов достижения победы в войне. Опираясь на опыт именно этих войн, были в основном сформулированы те принципиальные положения наполеоновского военного искусства, которые впоследствии были канонизированы и превращены в незыблемые законы ведения войны, якобы пригодные в борьбе против любой армии и в любых условиях.
      В чем же сущность этих принципов, к чему сводился тот наполеоновский «рецепт победы», который пытались применять в войнах многие полководцы?
      Основным содержанием наполеоновской стратегии являлось стремление мощным ударом в генеральном сражении уничтожить армию противника и добиться решительной победы в кампании или в войне в целом. Объектом действий французской армии являлся уже не захват территории, а живая сила неприятеля, на уничтожение которой направлялись все усилия. «В Европе немало хороших генералов, — говорил Наполеон, — но они видят сразу слишком много целей. Я вижу только одно — массы неприятельских войск. Я стараюсь их уничтожить, будучи уверен, что все остальное рухнет вместе с ними».
      Эту задачу Наполеон стремился решать «молниеносно», в одном-двух генеральных сражениях. В стратегическом искусстве Наполеона генеральное сражение являлось средоточием всех усилий армии. Победы наполеоновской армии над армиями многих европейских государств являлись ярким тому подтверждением. Но в новых условиях, с появлением массовых армий и при значительно усложнившейся борьбе, генеральное сражение уже не могло играть той решающей роли, какую оно играло в войнах недавнего прошлого. Еще в войнах середины и конца XVIII в., когда численность армий была не столь велика, а театр военных действий сравнительно ограничен, генеральное сражение могло решать и во многих случаях действительно решало судьбу всей кампании. Об этом весьма убедительно свидетельствует полководческая практика А. В. Суворова. [XVII]
      Однако войны начала XIX в. резко отличались от войн XVIII в. Так, например, наполеоновские войны носили уже ярко выраженный агрессивный, захватнический характер, а борьба, которая велась государствами против Наполеона, приобретала характер национально-освободительной борьбы народов, не желавших терять свою независимость. Сложилась политическая обстановка, при которой конфликты, возникавшие между странами, приводили к созданию крупных коалиций, а следовательно, и больших армий. И пока французской армии противостояли малочисленные армии западных феодальных стран, полководцы которых придерживались старых принципов ведения войны, наполеоновская армия одерживала победы. Но в столкновении с массовой армией и народом, поднявшимся на защиту своей национальной независимости, наполеоновская стратегия оказалась несостоятельной.
      В войне 1812 года столкнулись две различные армии, две различные стратегии. В лице Кутузова Наполеон встретил полководца, который не пошел по пути подражания «классическому» западному военному искусству и выдвинул свою, принципиально отличную систему ведения войны. Кутузов понимал, что те серьезные изменения, которые произошли в военном деле, неизменно должны привести к изменению форм и способов ведения войны. Наиболее характерной чертой стратегического таланта Кутузова являлось глубокое понимание им того, что для русского народа война является национально-освободительной, справедливой, что народ является решающей силой в войне.
      Главный же стратегический просчет Наполеона в войне с Россией заключался в том, что он предполагал вести войну только с армией, в то время как на борьбу с агрессором поднялся весь народ. Просчет Наполеона состоял также в переоценке сил и способностей своей армии. Он не учитывал того, что вторгнувшаяся в Россию с целью захвата чужой земли разноплеменная армия не будет обладать высокими боевыми и моральными качествами.
      Как в стратегии, так и в тактике Наполеон стремился к сосредоточению сил на важнейшем направлении, к созданию превосходства на той операционной линии, в том центральном пункте, где борьба часто решала судьбу кампании и войны в целом. «Если мы намерены вступить в сражение, — писал Наполеон, — то необходимо сосредоточить все свои войска, не упуская из виду даже самой [XVIII] незначительной части: часто один батальон решает сражение»{8}.
      Искусство Наполеона заключалось в концентрации сил. Он достигал этого путем проведения быстрых маршей, а также в результате хорошего знания театра военных действий, умелого маневрирования войсками вне поля сражения. Маневр крупными силами — одно из важнейших, непременных условий создания выгодной обстановки для сражения и обеспечения превосходства над силами противника. Для своего времени Наполеон явился большим мастером проведения маневра: быстрого по времени и простого по замыслу. Он писал по этому поводу. «Так как военное искусство является искусством исполнения, то все сложные комбинации должны быть отброшены. Простота есть первое условие хорошего маневра» (стр. 372).
      При выборе форм и способов борьбы Наполеон всегда исходил из учета конкретной обстановки, расчета сил и средств — как своих, так и противника. Чтобы избежать случайностей, не оказаться в зависимости от них, он стремился все предусмотреть, рассчитать, сопоставить различные возможные варианты действий, быстро овладеть инициативой и использовать ее для развития наступления и полного сокру






























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      TOMSON 50 минут назад

      Всем мои поздравления. Еврокубки 2019-20 начались. Как всегда полные надежд.

      Арсеналу удачи. Сегодня Туляки узнают, что такое нервы...

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      dguda 51 минуту назад

      Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      GoldPlayFIFARus9 55 минут назад

      Ну что, первый пошёл? Давайте парни, удачи!!!

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