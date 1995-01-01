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    Дзюба – 5-й в рейтинге Forbes успешных звезд моложе 40 лет и первый среди футболистов

    Журнал Forbes составил рейтинг из 40 самых успешных российских звезд шоу-бизнеса и спорта, не достигших 40-летнего возраста.

    Возглавил список боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов с доходом 11,5 миллиона долларов и 15,4 миллиона подписчиков в инстаграме. На втором месте расположилась певица и телеведущая Ольга Бузова (4,4 миллиона долларов и 16,1 миллиона подписчиков), третье место занял хоккеист сборной России Александр Овечкин (14,5 миллиона долларов и 1,4 миллиона подписчиков).

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба занял девятую строчку (5,4 миллиона долларов и 1,3 миллиона подписчиков в инстаграме), став единственным футболистом, вошедшим в десятку. За год в СМИ имя 30-летнего форварда упоминалось 77640 раз, в соцсетях его упомянули 1,3583 миллиона раз.

    Также в рейтинг вошел голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев, расположившийся на 15-й строчке (3,5 миллиона долларов) – 56661 упоминаний в СМИ и 435,9 тысячи упоминаний в социальных сетях.

    Источник: Forbes

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