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    «ПСЖ» хочет продать Неймара до 31 июля

    «ПСЖ» готов продать нападающего Неймара до конца текущего месяца, сообщает Sport.es.

    По информации источника, если клуб до 31 июля не получит подходящих предложений по бразильцу, то игрок, скорее всего, останется в Париже еще на один сезон.

    • Два года назад «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
    • Контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года.
    • Этим летом футболист выразил желание вернуться в «Барсу», однако каталонцы пока не могут договориться о его трансфере.

    Источник: Sport.es

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +9944

      sssrspartak 18 минут назад

      ЗЕНИТ ПОКУПАЙ ПОКА СВОБОДЕН!В ЕВРОПЕ ПРИГОДИТСЯ!

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      Рейтинг: +1748

      BlackMurder 57 минут назад

      С его характером, гнильцой шейхи хотят за Неймара 27 лет 300 млн, это кто ж его купит то? Барселона предложила им двух игроков, мало?

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      Рейтинг: +1357

      ItalianFootball > BlackMurder 4 минуты назад

      Переговорная позиция, первая стадия, запрос бредовый, будет что-то реально - цена упадет.

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