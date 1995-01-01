«ПСЖ» хочет продать Неймара до 31 июля

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«ПСЖ» готов продать нападающего Неймара до конца текущего месяца, сообщает Sport.es.
По информации источника, если клуб до 31 июля не получит подходящих предложений по бразильцу, то игрок, скорее всего, останется в Париже еще на один сезон.
- Два года назад «ПСЖ» купил Неймара у «Барселоны» за 222 миллиона евро.
- Контракт форварда с парижанами рассчитан до 2022 года.
- Этим летом футболист выразил желание вернуться в «Барсу», однако каталонцы пока не могут договориться о его трансфере.