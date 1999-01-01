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    Агент Фернандеша – про новый контракт игрока: «Локомотив» еще не нашел финансирование. Мы в непростом положении» 

    Паулу Барбоза, агент полузащитника «Локомотива» Мануэля Фернандеша, рассказал о переговорах с клубом о новом контракте.

    «Локомотив» еще не нашел финансирование. Мы в непростом положении, нам придется скоро принимать решение. Ману много работает, у него есть несколько предложений. Он хочет и дальше играть в Лиге чемпионов», – сказал Барбоза.

    • Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
    • Футболист провел в клубе пять сезонов.
    • В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.

    Источник: ТАСС

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