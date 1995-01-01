Клопп: «Ливерпуль» – богатая команда, но не может делать то, что делают другие клубы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал кадровую политику клуба.

«Сейчас трудно найти усиление. Я и в прошлом году говорил, что за разумные деньги сложно комплектовать команду. Если вы готовы тратить безумные средства, то с этим проблем не возникнет. Но мы не такой клуб. Мы действительно богаты, но не может делать то, что делают некоторые другие клубы.

Но нам это не нужно. Нам придется искать решения по ходу сезона, в том числе и на трансферном рынке. Я не буду называть имена, вы их и так знаете. Если у нас не получится, то мы будем искать решения проблем на тренировочной площадке», – заявил Клопп.