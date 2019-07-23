Гризманн: «Я не сильно удивился тренировкам в «Барселоне», потому что уже следил за их матчами как болельщик»

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о тренировках в клубе.
«У нас было несколько тренировок и одна игра. Я не сильно удивился, потому что уже следил за матчами «Барсы» как болельщик, и я уже знаю почти каждое движение футболистов.
Игра в центре поля? Я себя хорошо чувствовал. Могу играть на любой позиции впереди. Я должен учиться и двигаться, чтобы помочь своим партнерам», – сказал Гризманн.
- Футболист перешел в каталонский клуб из «Атлетико». Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.
- Его контракт с «Барселоной» также рассчитан до 2024 года.