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    Кононов: «Тун» играет в быстрый, организованный футбол. Сделаем все от нас зависящее, чтобы подойти к играм в полной готовности»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением о «Туне», с которым москвичи сыграют в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

    «Швейцарский футбол сегодня развивается динамично, шагает в ногу со временем. Поэтому не надо смотреть на бюджет и количество трофеев нашего соперника.

    Сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на позиции Швейцарии в рейтинге ФИФА – она уже много лет не покидает топ-10. А швейцарские футболисты регулярно выступают в лучших клубах Европы.

    Футбольный клуб «Тун» играет в быстрый, организованный футбол. Мы сделаем всe от нас зависящее, чтобы подойти к этим матчам в полной готовности», – сказал Кононов.

    • Первый матч «Спартак» проведет 8 августа на выезде, ответный – 15-го в Москве.

    Источник: Телеграм-канал «Спартака»

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