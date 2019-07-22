Твиттеры «Барселоны» и «Челси» пошутили друг над другом перед очным матчем

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«Барселона» и «Челси» проведут товарищеский матч в Японии в рамках Международного кубка чемпионов, который состоится 23 июля.
Пресс-служба «Челси» выпустила анонсирующее видео из отрывков полуфинальных матчей Лиги чемпионов-2011/2012 против каталонцев. В том розыгрыше еврокубка синие выиграли впервые трофей.
Твиттер «Барселоны» ответил: «Это возврат к тем временам, когда вы, ребята, еще играли в Лиге чемпионов?»
Английская пресс-служба ретвитнула с подписью:
«Лучше не упоминать о Лиге чемпионов после такого сезона, какой был у вас».
- «Барселона» вылетела в полуфинале главного еврокубка.
- Первый матч каталонцы выиграли у «Ливерпуля» со счетом 3:0, а в ответном проиграли 0:4.
- В этом сезоне «Челси» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2019
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— Chelsea FC (@ChelseaFC) July 23, 2019