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    Твиттеры «Барселоны» и «Челси» пошутили друг над другом перед очным матчем

    «Барселона» и «Челси» проведут товарищеский матч в Японии в рамках Международного кубка чемпионов, который состоится 23 июля.

    Пресс-служба «Челси» выпустила анонсирующее видео из отрывков полуфинальных матчей Лиги чемпионов-2011/2012 против каталонцев. В том розыгрыше еврокубка синие выиграли впервые трофей.

    Твиттер «Барселоны» ответил: «Это возврат к тем временам, когда вы, ребята, еще играли в Лиге чемпионов?»

    Английская пресс-служба ретвитнула с подписью:

    «Лучше не упоминать о Лиге чемпионов после такого сезона, какой был у вас».

    • «Барселона» вылетела в полуфинале главного еврокубка.
    • Первый матч каталонцы выиграли у «Ливерпуля» со счетом 3:0, а в ответном проиграли 0:4.
    • В этом сезоне «Челси» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный твиттер «Челси»

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