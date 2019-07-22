Твиттеры «Барселоны» и «Челси» пошутили друг над другом перед очным матчем

«Барселона» и «Челси» проведут товарищеский матч в Японии в рамках Международного кубка чемпионов, который состоится 23 июля.

Пресс-служба «Челси» выпустила анонсирующее видео из отрывков полуфинальных матчей Лиги чемпионов-2011/2012 против каталонцев. В том розыгрыше еврокубка синие выиграли впервые трофей.

Твиттер «Барселоны» ответил: «Это возврат к тем временам, когда вы, ребята, еще играли в Лиге чемпионов?»

Английская пресс-служба ретвитнула с подписью:

«Лучше не упоминать о Лиге чемпионов после такого сезона, какой был у вас».

«Барселона» вылетела в полуфинале главного еврокубка.

Первый матч каталонцы выиграли у «Ливерпуля» со счетом 3:0, а в ответном проиграли 0:4.

В этом сезоне «Челси» сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов.

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) July 22, 2019