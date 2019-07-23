Азар: «Если мне не дают свободу, я играю плохо»

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Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
«Я играю на свободном пространстве. В футболе это сложно, потому что против тебя играют и защитники, и полузащитники, но я такой игрок. Если мне не дают свободу, я играю плохо и иду на скамейку. Мне нравится владеть мячом, смещаться вправо, влево, обострять и играть на инстинктах. Я не думаю, а просто играю. У меня есть мяч, и я решаю, что с ним сделать.
Когда вы играете за «Реал», вам нужно выигрывать трофеи каждый год. В этом клубе вы всегда должны хотеть побеждать, и поэтому я здесь. Я хочу играть, забивать и выигрывать титулы к концу сезона»
- Этим летом Азар перешел в «Реал» из «Челси».
- Контракт бельгийца с клубом из Мадрида заключен на пять лет.
- 28-летний футболист в составе «Челси» провел 52 игры в минувшей кампании, отличился 21 голом и 17 результативными передачами.