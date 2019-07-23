Азар: «Если мне не дают свободу, я играю плохо»

Полузащитник «Реала» Эден Азар поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

«Я играю на свободном пространстве. В футболе это сложно, потому что против тебя играют и защитники, и полузащитники, но я такой игрок. Если мне не дают свободу, я играю плохо и иду на скамейку. Мне нравится владеть мячом, смещаться вправо, влево, обострять и играть на инстинктах. Я не думаю, а просто играю. У меня есть мяч, и я решаю, что с ним сделать.

Когда вы играете за «Реал», вам нужно выигрывать трофеи каждый год. В этом клубе вы всегда должны хотеть побеждать, и поэтому я здесь. Я хочу играть, забивать и выигрывать титулы к концу сезона»