Шоу: «В этом сезоне конкурентам «МЮ» будет гораздо сложнее»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями от сезона.

«Прошлый сезон завершился обидно. Я знаю, что фанаты переживали, но игроки переживали не меньше из-за разочарования.

Нам было очень тяжело. В такой ситуации невозможно полноценно насладиться отпуском. Ты видишь, как в финале Лиги чемпионов и Лиги Европы играют исключительно английские команды и чувствуешь себя еще хуже. Никто из нас не хочет, чтобы это повторилось, поэтому мы вернулись к тренировкам с новым мышлением. Мы все сосредоточены на возвращении «МЮ» туда, где он должен быть.

В этом сезоне конкурентам «МЮ» будет гораздо сложнее, чем в прошлом. Мы знаем, на что способны, и готовы провести гораздо лучший сезон, чем предыдущий», – заявил Шоу.