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    Шоу: «В этом сезоне конкурентам «МЮ» будет гораздо сложнее»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу поделился ожиданиями от сезона.

    «Прошлый сезон завершился обидно. Я знаю, что фанаты переживали, но игроки переживали не меньше из-за разочарования.

    Нам было очень тяжело. В такой ситуации невозможно полноценно насладиться отпуском. Ты видишь, как в финале Лиги чемпионов и Лиги Европы играют исключительно английские команды и чувствуешь себя еще хуже. Никто из нас не хочет, чтобы это повторилось, поэтому мы вернулись к тренировкам с новым мышлением. Мы все сосредоточены на возвращении «МЮ» туда, где он должен быть.

    В этом сезоне конкурентам «МЮ» будет гораздо сложнее, чем в прошлом. Мы знаем, на что способны, и готовы провести гораздо лучший сезон, чем предыдущий», – заявил Шоу.

    • Шоу – лучший игрок «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2018/19 по версии болельщиков клуба.
    • Кроме того, в голосовании среди игроков «МЮ» также выиграл Люк Шоу.
    • Защитник выступает за «Юнайтед» с 2014 года.

    Источник: Goal.com

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