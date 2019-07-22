«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

«Барселона» намерена в скором времени начать переговоры с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта.

Как сообщает ESPN, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу хочет заключить с 32-летним аргентинцем соглашение до 2023 года.

Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году, однако в нем есть опция продления еще на один сезон.