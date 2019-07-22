«Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

«Барселона» намерена в скором времени начать переговоры с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта.
Как сообщает ESPN, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу хочет заключить с 32-летним аргентинцем соглашение до 2023 года.
Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году, однако в нем есть опция продления еще на один сезон.
- Месси – воспитанник «Барселоны».
- Форвард дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.
- С тех пор игрок провел 687 матчей в составе каталонцев, забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.