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    «Барселона» планирует продлить контракт с Месси до 2023 года

    «Барселона» намерена в скором времени начать переговоры с нападающим Лионелем Месси о продлении контракта.

    Как сообщает ESPN, президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу хочет заключить с 32-летним аргентинцем соглашение до 2023 года.

    Действующий договор между сторонами истекает в 2021 году, однако в нем есть опция продления еще на один сезон.

    • Месси – воспитанник «Барселоны».
    • Форвард дебютировал за основную команду в ноябре 2003 года.
    • С тех пор игрок провел 687 матчей в составе каталонцев, забил 603 гола и сделал 242 результативные передачи.

    Источник: ESPN

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    22.07.2019 23:57
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