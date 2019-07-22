«Реал», «Барселона» и «МЮ» вошли в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира

Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира.

В топ авторитетного издания попали 8 представителей европейского футбола. Лидирует среди них «Реал», стоимость которого оценивается в 4,24 миллиарда долларов.

В первую десятку также включены «Барселона» (4,02) и «Манчестер Юнайтед» (3,81).

3. «Реал» (4,24);

4. «Барселона» (4,02);

6. «Манчестер Юнайтед» (3,81);

17. «Бавария» (3,02);

25. «Манчестер Сити» (2,69);

32. «Челси» (2,58);

42. «Арсенал» (2,27);

45. «Ливерпуль» (2,18).