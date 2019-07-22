Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    3 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?

    «Реал», «Барселона» и «МЮ» вошли в топ-10 самых дорогих спортивных клубов мира

    Журнал Forbes опубликовал рейтинг из 50 самых дорогих спортивных клубов мира.

    В топ авторитетного издания попали 8 представителей европейского футбола. Лидирует среди них «Реал», стоимость которого оценивается в 4,24 миллиарда долларов.

    В первую десятку также включены «Барселона» (4,02) и «Манчестер Юнайтед» (3,81).

    3. «Реал» (4,24);

    4. «Барселона» (4,02);

    6. «Манчестер Юнайтед» (3,81);

    17. «Бавария» (3,02);

    25. «Манчестер Сити» (2,69);

    32. «Челси» (2,58);

    42. «Арсенал» (2,27);

    45. «Ливерпуль» (2,18).

    Источник: Forbes

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:57
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      MarkinInOcean 1 час назад

      На первом Даллас Коубойс (американский футбол) 5 млрд $

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79067
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72627
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru