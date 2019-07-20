Азар: «Если я не буду играть свободно, то начну ошибаться и сяду на скамейку»

Новичок «Реала» Эден Азар перед матчем международного кубка чемпионов с «Баварией» рассказал, в какой роли он чувствует себя на поле лучше всего.

Полузащитник перешел в мадридский клуб из «Челси» этим летом за 100 миллионов евро.

«Это просто товарищеские матчи, но для меня это будет первая игра за «Реал», поэтому, конечно, я хочу произвести впечатление на всех: моих товарищей по команде, главного тренера, болельщиков. Поэтому я постараюсь сделать все возможное.

Я стараюсь играть свободно. Иногда это тяжело в футболе, но я из тех игроков, которые, если он не играют свободно, ошибаются и садятся на скамейку запасных. Мне нравится действовать на правом краю, затем на левом, иногда в центре. Я играю инстинктивно, потому что футбол для меня – это инстинкт. Я не продумываю тщательно каждое свое действие, я принимаю решение за секунду», – сказал Азар.

Встреча «Реал» – «Бавария» состоится завтра, 21 июля, и начнется в 3:00 по московскому времени.