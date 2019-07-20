Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    Тест: хорошо ли вы помните легионеров «Рубина»?
    2 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?
    3 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям

    Азар: «Если я не буду играть свободно, то начну ошибаться и сяду на скамейку»

    Новичок «Реала» Эден Азар перед матчем международного кубка чемпионов с «Баварией» рассказал, в какой роли он чувствует себя на поле лучше всего.

    Полузащитник перешел в мадридский клуб из «Челси» этим летом за 100 миллионов евро.

    «Это просто товарищеские матчи, но для меня это будет первая игра за «Реал», поэтому, конечно, я хочу произвести впечатление на всех: моих товарищей по команде, главного тренера, болельщиков. Поэтому я постараюсь сделать все возможное.

    Я стараюсь играть свободно. Иногда это тяжело в футболе, но я из тех игроков, которые, если он не играют свободно, ошибаются и садятся на скамейку запасных. Мне нравится действовать на правом краю, затем на левом, иногда в центре. Я играю инстинктивно, потому что футбол для меня – это инстинкт. Я не продумываю тщательно каждое свое действие, я принимаю решение за секунду», – сказал Азар.

    Встреча «Реал» – «Бавария» состоится завтра, 21 июля, и начнется в 3:00 по московскому времени.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72604
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru