Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?
    2 Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    Тест: угадайте второе гражданство футболиста
    3 Супер-Валера. Главный футбольный помощник
    Супер-Валера. Главный футбольный помощник

    Клопп: «Я не был пьян во время парада в честь победы в ЛЧ. Все мое пиво выпил Алисон!»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил болельщикам, предположившим, что специалист был пьян, когда команда ехала на автобусе по городу во время парада в честь победы в Лиге чемпионов.

    «Кстати, люди думали, что я был пьян в автобусе. Но это не так. Я выпил всего два пива.

    Я просто выглядел пьяным. Все пиво, которое я должен был выпить, выпил Али (голкипер «Ливерпуля» Алисон)!», – сказал Клопп.

    В финале турнира, который состоялся 2 июня, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0, завоевав свой шестой титул победителя Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) в истории.

    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:26
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79069
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72604
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru