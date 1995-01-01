Клопп: «Я не был пьян во время парада в честь победы в ЛЧ. Все мое пиво выпил Алисон!»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил болельщикам, предположившим, что специалист был пьян, когда команда ехала на автобусе по городу во время парада в честь победы в Лиге чемпионов.

«Кстати, люди думали, что я был пьян в автобусе. Но это не так. Я выпил всего два пива.

Я просто выглядел пьяным. Все пиво, которое я должен был выпить, выпил Али (голкипер «Ливерпуля» Алисон)!», – сказал Клопп.

В финале турнира, который состоялся 2 июня, «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0, завоевав свой шестой титул победителя Лиги чемпионов (Кубка чемпионов) в истории.