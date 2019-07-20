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    Соболев сыграет в нападении у «Крыльев Советов», Кангва и Тудоре выйдут впереди у «Арсенала»

    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Арсенала» на встречу второго тура РПЛ.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Д. Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Антон, Гынсарь, Соболев.

    «Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва, Тудоре.

    • Матч пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    20.07.2019 15:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1710

      Sviro 20 июля 2019, 16:57

      22-я минута - Ткачёв! "4-я минута - Кангва! Крылья продувают 0-2 ! Вот теперь узнаю "команду"

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