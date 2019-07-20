Соболев сыграет в нападении у «Крыльев Советов», Кангва и Тудоре выйдут впереди у «Арсенала»

22-я минута - Ткачёв! "4-я минута - Кангва! Крылья продувают 0-2 ! Вот теперь узнаю "команду"
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Арсенала» на встречу второго тура РПЛ.
«Крылья Советов»: Рыжиков, Анюков, Д. Комбаров, Бурлак, Карпов, Кабутов, Зиньковский, Мияилович, Антон, Гынсарь, Соболев.
«Арсенал»: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ткачев, Лесовой, Чаушич, Кангва, Тудоре.
- Матч пройдет в Самаре на стадионе «Самара Арена» и начнется в 16:30 по московскому времени.