Шиманьски: «Русские девушки красивые. Но польские не хуже»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски сравнил русских и польских девушек. При этом у самого футболиста сейчас нет ни той, ни другой.

– Получается, вы кормите всю семью?

– Да, конечно. Делаю все для них.

– Что родственники делают прямо сейчас? Где они?

– В Польше. Ждут визу. Приедут в Россию и будут помогать здесь.

– А девушка?

– У меня ее пока нет.

– Значит, присматриваете русскую спутницу?

– Они красивые. Но польские не хуже.