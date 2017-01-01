Шиманьски: «Русские девушки красивые. Но польские не хуже»

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски сравнил русских и польских девушек. При этом у самого футболиста сейчас нет ни той, ни другой.
– Получается, вы кормите всю семью?
– Да, конечно. Делаю все для них.
– Что родственники делают прямо сейчас? Где они?
– В Польше. Ждут визу. Приедут в Россию и будут помогать здесь.
– А девушка?
– У меня ее пока нет.
– Значит, присматриваете русскую спутницу?
– Они красивые. Но польские не хуже.
- По данным Transfermarkt, сумма трансфера Шиманьски составила 5,5 миллиона евро.
- Шиманьски заключил с «Динамо» контракт до 2024 года.
- Поляк вышел в основе москвичей в первом туре РПЛ против «Арсенала» (1:1).