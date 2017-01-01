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    Шиманьски: «Русские девушки красивые. Но польские не хуже»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски сравнил русских и польских девушек. При этом у самого футболиста сейчас нет ни той, ни другой.

    – Получается, вы кормите всю семью?

    – Да, конечно. Делаю все для них.

    – Что родственники делают прямо сейчас? Где они?

    – В Польше. Ждут визу. Приедут в Россию и будут помогать здесь.

    – А девушка?

    – У меня ее пока нет.

    – Значит, присматриваете русскую спутницу?

    – Они красивые. Но польские не хуже.

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Шиманьски составила 5,5 миллиона евро.
    • Шиманьски заключил с «Динамо» контракт до 2024 года.
    • Поляк вышел в основе москвичей в первом туре РПЛ против «Арсенала» (1:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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