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    Шиманьски: «Не стану называть причин, почему не перешел в ЦСКА. Я счастлив, что оказался в «Динамо»

    Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски рассказал, что мог оказаться в ЦСКА. В Россию игрок переехал летом из польской «Легии».

    – Правильно ли понимаю, что в прошлом году вы не перешли в ЦСКА, потому что хотели остаться в «Легии» и ждали предложений от клубов из топ-5 европейских чемпионатов?

    – Да.

    – ЦСКА дважды победил «Реал» в Лиге чемпионов. Не кусали локти после этого?

    – Конечно, было бы интересно сыграть против мадридцев. Но у меня были причины не переходить в ЦСКА. Называть их не стану. «Динамо» ведь тоже может сыграть в Лиге чемпионов. Да, не в этом сезоне и, может быть, не в следующем. Но потом обязательно. И потом – «Динамо» в меня поверило, вот что самое главное.

    – Любой молодой футболист хочет играть в чемпионате из топ-пять. «Динамо» – это трамплин?

    – Нет! У меня и в России самые серьезные намерения. Хочу остаться тут на несколько сезонов. В будущем, возможно, и переберусь в топовую лигу, но сейчас я об этом вообще не думаю. Моя нынешняя команда – «Динамо», с которой хочу выигрывать. Я счастлив, что оказался здесь.

    • По данным Transfermarkt, сумма трансфера Шиманьски составила 5,5 миллиона евро.
    • Шиманьски заключил с «Динамо» контракт до 2024 года.
    • Поляк вышел в основе москвичей в первом туре РПЛ против «Арсенала» (1:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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