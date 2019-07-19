ФСИН: «Для Кокорина и Мамаева специально подобрали образцовую колонию. В ней никого не бьют»

Заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал о колонии, где отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их исправительное учреждение является образцовым.

«Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация», – цитирует Максименко «Р-Спорт».