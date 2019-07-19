ФСИН: «Для Кокорина и Мамаева специально подобрали образцовую колонию. В ней никого не бьют»

В г.Алексеевке, где футболисты отбывают срок до сих пор коммунисты. Почти на каждой улице памятник Ленину. Там не бывает насилий никогда. Уголовные дела не заводятся по криминалу, только гражданским иски. Раньше колонистов возили на городское футбольное поле играть и тренироваться. С кокориным , думаю, повременят. Я в этом городе жил одно время
Заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал о колонии, где отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их исправительное учреждение является образцовым.
«Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация», – цитирует Максименко «Р-Спорт».
- В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
- 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
- 4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.