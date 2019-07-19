Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    Тест: помните ли вы сборную Франции, которая проиграла России в 1999 году?
    2 Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    Тест на внимательность: помните ли вы спонсоров на майках
    3 Тест: угадай футболиста в маске
    Тест: угадай футболиста в маске

    ФСИН: «Для Кокорина и Мамаева специально подобрали образцовую колонию. В ней никого не бьют»

    Заместитель начальника Федеральной службы исполнения наказаний Валерий Максименко рассказал о колонии, где отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев. Их исправительное учреждение является образцовым.

    «Это образцовая колония, ее специально подобрали для футболистов. В ней никого не бьют. Это ложная информация», – цитирует Максименко «Р-Спорт».

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.

    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:58
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +630

      Genz 2 минуты назад

      В г.Алексеевке, где футболисты отбывают срок до сих пор коммунисты. Почти на каждой улице памятник Ленину. Там не бывает насилий никогда. Уголовные дела не заводятся по криминалу, только гражданским иски. Раньше колонистов возили на городское футбольное поле играть и тренироваться. С кокориным , думаю, повременят. Я в этом городе жил одно время

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5489

      mihail200606 1 час назад

      Ну то есть косвенно он признал, что где то в колониях бьют все таки))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6920

      KLIM777 > mihail200606 40 минут назад

      еще бы. Сейчас лагеря почти все красные.

      Вообще сейчас криминальный мир поджали по полной.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72554
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru