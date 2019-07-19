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    Замглавы ФСИН – о Кокорине и Мамаеве: «Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет»

    Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко высказал мнение по поводу того, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграли в футбол в колонии.

    Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой они играют в футбол на территории исправительного заведения вместе с другими заключенными.

    «Они не сразу играют. Они в карантине были уже, сколько им там сидеть? Не месяцами же. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено.

    Это не то, что в СИЗО, где нужна куча согласований с прокуратурой, следователями и со всеми. В колонии это всe спокойно и запросто, там есть время на спортивно-массовую работу», – сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

    • В октябре прошлого года Александр Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были переведены из столичного СИЗО «Бутырка» в колонию №4 Белгородской области.

    Источник: «РИА Новости»

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    Сегодня, 12:46
    Комментарии4
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      Рейтинг: +9999

      Garrincha58 54 минуты назад

      дайте им спокойно досидеть

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1291

      Kollljan 1 час назад

      Пусть гоняют долго и много. Не знаю, как у Кокорина сложится с Зенитом, но то, что его и Мамаева возьмут в Ахмат - это 100%.

      1
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      ...
      Рейтинг: +122

      evgevg13 > Kollljan 42 минуты назад

      это точно...

      0
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      Рейтинг: +122

      evgevg13 > Kollljan 42 минуты назад

      или в Аланию

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