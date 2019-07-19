Замглавы ФСИН – о Кокорине и Мамаеве: «Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет»

Заместитель главы ФСИН России Валерий Максименко высказал мнение по поводу того, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев сыграли в футбол в колонии.

Ранее телеграм-канал Mash опубликовал видеозапись, на которой они играют в футбол на территории исправительного заведения вместе с другими заключенными.

«Они не сразу играют. Они в карантине были уже, сколько им там сидеть? Не месяцами же. Если взяли мячик и погоняли немного, проблемы в этом нет. В колонии это разрешено.

Это не то, что в СИЗО, где нужна куча согласований с прокуратурой, следователями и со всеми. В колонии это всe спокойно и запросто, там есть время на спортивно-массовую работу», – сказал Максименко в эфире радиостанции «Говорит Москва».