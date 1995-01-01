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    Клопп: «Без таких игроков, как Милнер, успех в футболе невозможен»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался об игре полузащитника Джеймса Милнера.

    «Что за парень. Очень очень важный для нас. Сильно прибавил, играл на нескольких позициях, отыграл весь сезон левым защитником, ему это не очень нравилось, но это сильно помогло ему.

    Только в спорте вы говорите о 33-летнем как о старом человеке. Представьте сказать то же самое о фотографах! Надеюсь, у него еще многое впереди. Для такого парня, как он, всегда будет место, пока я здесь.

    Не всегда просто тренировать, потому что у него есть свой взгляд, ему нравится понимать причины, почему ты делаешь то, что делаешь… Я не знаю, что думали люди в Ливерпуле, когда он пришел свободным агентом, но это была отличная идея. Без таких игроков, как Милнер, успех в футболе невозможен», – сказал Клопп.

    • Миллер выступает за «Ливерпуль» с 2015 года.
    • Его контракт с клубом рассчитан до 2020 года.
    • Он провел за команду 177 матчей, забил 22 гола и отдал 36 ассистов.

    Источник: Liverpool Echo

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