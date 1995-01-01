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    Комбаров: «Ушел из «Спартака», потому что хотел играть, а не сидеть на скамейке»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о причинах ухода из «Спартака», за который он выступал на протяжении девяти лет.

    В июне 32-летний игрок расторг контракт с москвичами и спустя некоторое время присоединился к самарскому клубу.

    – Уход из «Спартака» для вас – драма или облегчение?

    – Ни то, ни другое. Ушел, потому что хотел играть, а не сидеть на скамейке. Придерживаюсь принципа: все, что ни делается, к лучшему. Смена обстановки должна придать карьере новый импульс.

    • Комбаров перешел в «Спартак» из «Динамо» в 2010 году.
    • В составе столичной команды футболист провел 274 матча, забил 27 голов, сделал 44 результативные передачи, завоевал чемпионство и выиграл Суперкубок России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +911

      kvm 1 час назад

      кароче, ему всё пофиг...

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