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    «Матч ТВ» купил права на трансляцию Кубка английской лиги на три сезона и покажет игру за Суперкубок Англии

    Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что приобрел права на трансляцию матчей Кубка английской лиги на ближайшие три сезона.

    В сезоне-2019/20 канал покажет в общей сложности 30 игр турнира (шесть – в августе, восемь – в сентябре, семь – в октябре, четыре – в ноябре, четыре – в январе и один – в марте).

    Также 4 августа «Матч ТВ» проведет трансляцию встречи за Суперкубок Англии, в которой встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Кроме того, телеканал планирует показать матчи Кубка Англии и молодежного Кубка страны, права на которые были куплены в сезоне-2018/19.

    Победитель Кубка английской лиги выступит в Лиге Европы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1043

      ГенГриг 19 минут назад

      Вы лучше бы , мозгов себе купили бы на эти деньги....

      0
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      Рейтинг: +10

      Naum_2019 29 минут назад

      Складывается ощущение что okko и матч тв работают в одной связке((( чтоб побольше денег вытянуть с людей!

      0
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      Рейтинг: +115

      evgevg13 30 минут назад

      Лучше бы весь этот хлам Матч Премьер показывал, а на доступном канале был Российский футбол, как это было раньше

      2
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      Рейтинг: +932

      den161 > evgevg13 30 минут назад

      золотые слова! )))

      2
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      Рейтинг: +5484

      mihail200606 33 минуты назад

      Кубок лиги.. Пипец.. Исправили ситуацию.. Просрали апл, а теперь шлак всякий берут

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +932

      den161 34 минуты назад

      а игры РПЛ слабо показать???

      2
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      Рейтинг: +22

      стас 1980 45 минут назад

      Лучше бы показали игру Ливер Челси

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8127

      DeStar 48 минут назад

      ну коненчо лучше чем ничего.. но фигня все это

      1
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      Рейтинг: +1757

      Nerlinger 54 минуты назад

      Своих бы биляди лучше показывали!!!

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      Рейтинг: +22

      стас 1980 > Nerlinger 44 минуты назад

      Вот тут полностью согласен

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      Рейтинг: +104

      Artemka444 1 час назад

      да уж посмешище да и только!!!!

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      Рейтинг: +2896

      Viper for CSKA 1 час назад

      Я так понимаю, Матч ТВ решил плавно превратиться в Россию 2 (кубковые матчи от случая к случаю транслировать), ну что ж, удачи. А сколько пафосу-то было вокруг данного проекта.

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