«Матч ТВ» купил права на трансляцию Кубка английской лиги на три сезона и покажет игру за Суперкубок Англии

Телеканал «Матч ТВ» сообщил, что приобрел права на трансляцию матчей Кубка английской лиги на ближайшие три сезона.

В сезоне-2019/20 канал покажет в общей сложности 30 игр турнира (шесть – в августе, восемь – в сентябре, семь – в октябре, четыре – в ноябре, четыре – в январе и один – в марте).

Также 4 августа «Матч ТВ» проведет трансляцию встречи за Суперкубок Англии, в которой встретятся «Манчестер Сити» и «Ливерпуль». Кроме того, телеканал планирует показать матчи Кубка Англии и молодежного Кубка страны, права на которые были куплены в сезоне-2018/19.

Победитель Кубка английской лиги выступит в Лиге Европы.