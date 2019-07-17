Болельщик «Динамо» Шевердяев опроверг информацию о драке с полицейским после матча с «Арсеналом»

Болельщик «Динамо» Алексей Шевердяев опроверг информацию о драке с полицейским после матча 1-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:1).

О драке сообщил сегодня днем телеграм-канал «ЭкСпорт».

По данным источника, один болельщиков «Динамо» вступил в драку с полицейским, чтобы защитить своего сына. Теперь этот болельщик находится в СИЗО, ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщил «ЭкСпорт» и прикрепил фото протокола о задержании.

«Информация о нападении на полицейского не соответствует действительности. Это какая-то ошибка. Сына у меня нет. По обвинению в причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов я задержан не был. Я нахожусь на работе и в шоке от количества звонков. Был задержан по статье 20.1 часть 1 и отпущен в субботу домой.

Задержанных всего в разные отделения было примерно человек 100 после матча. Многие – под разными надуманными предлогами, в том числе и я. Только в Центральном суде, куда нас привезли, уже в субботу было около 25 человек.

Это не мой протокол, а мое определение на прохождение медицинской экспертизы по факту нанесения мне травм при задержании», – сказал Шевердяев в беседе со Sport24.