Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба
    Тест «Бомбардира» и Panini: найди ошибку в эмблеме клуба

    Болельщик «Динамо» Шевердяев опроверг информацию о драке с полицейским после матча с «Арсеналом»

    Болельщик «Динамо» Алексей Шевердяев опроверг информацию о драке с полицейским после матча 1-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом» (1:1).

    • О драке сообщил сегодня днем телеграм-канал «ЭкСпорт».
    • По данным источника, один болельщиков «Динамо» вступил в драку с полицейским, чтобы защитить своего сына. Теперь этот болельщик находится в СИЗО, ему грозит до 8 лет тюрьмы, сообщил «ЭкСпорт» и прикрепил фото протокола о задержании.

    «Информация о нападении на полицейского не соответствует действительности. Это какая-то ошибка. Сына у меня нет. По обвинению в причинении вреда здоровью сотруднику правоохранительных органов я задержан не был. Я нахожусь на работе и в шоке от количества звонков. Был задержан по статье 20.1 часть 1 и отпущен в субботу домой.

    Задержанных всего в разные отделения было примерно человек 100 после матча. Многие – под разными надуманными предлогами, в том числе и я. Только в Центральном суде, куда нас привезли, уже в субботу было около 25 человек.

    Это не мой протокол, а мое определение на прохождение медицинской экспертизы по факту нанесения мне травм при задержании», – сказал Шевердяев в беседе со Sport24.

    • После публикации комментария Шевердяева «ЭкСпорт» подтвердил, что в СИЗО находится другой человек.
    • По данным телеграм-канала, его зовут Алексей Беленцов.

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72512
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru