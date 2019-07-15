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    «Запрограммируйте разум и приведите тело в действие». Бэйл пригласил людей на самую эффективную тренировку в мире

    Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в инстаграме в своем инстаграме пригласил желающих посетить специальную систему тренировок ROWBOTS. По словам футболиста, она разрабатывалась на протяжении нескольких лет.

    «Представляем Rowbots. Запрограммируйте разум и приведите тело в действие.

    Добро пожаловать на самую эффективную тренировку в мире, которая официально стартует на следующей неделе в понедельник, 22 июля, в Лондоне! Убедитесь, что вы прочитали это!

    Я рад, наконец, поделиться этим с вами после нескольких лет разработки!» – написал Бэйл в инстаграме.

    Rowbots – стартап, который представляет собой фитнес-студию из 11 гребных тренажеров и площадку для занятий, на которой одновременно могут разместиться 22 человека. Бэйл – один из его спонсоров. Валлиец использует гребные тренажеры в своих тренировочных программах.

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    Источник: Инстаграм Гарета Бэйла

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    Сегодня, 14:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +351

      ФК_Полоцк 18 минут назад

      Ну надо же чем то заниматься ближайшие два года)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      mihail200606 1 час назад

      Ну в основу реала тебе это не поможет попасть))

      0
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