«Запрограммируйте разум и приведите тело в действие». Бэйл пригласил людей на самую эффективную тренировку в мире

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл в инстаграме в своем инстаграме пригласил желающих посетить специальную систему тренировок ROWBOTS. По словам футболиста, она разрабатывалась на протяжении нескольких лет.

«Представляем Rowbots. Запрограммируйте разум и приведите тело в действие.

Добро пожаловать на самую эффективную тренировку в мире, которая официально стартует на следующей неделе в понедельник, 22 июля, в Лондоне! Убедитесь, что вы прочитали это!

Я рад, наконец, поделиться этим с вами после нескольких лет разработки!» – написал Бэйл в инстаграме.

Rowbots – стартап, который представляет собой фитнес-студию из 11 гребных тренажеров и площадку для занятий, на которой одновременно могут разместиться 22 человека. Бэйл – один из его спонсоров. Валлиец использует гребные тренажеры в своих тренировочных программах.