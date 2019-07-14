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    «От чего так в России березы шумят?». Адриано нарядился в русский народный костюм

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано после победы своей команды над «Сочи» (1:0) побывал на празднике в стиле русского народного творчества.

    Бразилец вместе со своей девушкой Екатериной Дорожко переоделся в национальный наряд, попробовал пирог с солью и станцевал под музыку.

    «От чего так в России березы шумят?» – подписал фотографию футболист, которую опубликовал в инстаграме.

    • Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года.
    • До этого он в течение восьми лет играл за донецкий «Шахтер».

    text

    Публикация от text (@luizadrianinho)

    Источник: Инстаграм Луиса Адриано

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +354

      GSmall 9 минут назад

      Чёрная свинья это действительно редкое явление)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +607

      spam2009 16 минут назад

      красавица народная))

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