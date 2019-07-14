«От чего так в России березы шумят?». Адриано нарядился в русский народный костюм

Нападающий «Спартака» Луис Адриано после победы своей команды над «Сочи» (1:0) побывал на празднике в стиле русского народного творчества.

Бразилец вместе со своей девушкой Екатериной Дорожко переоделся в национальный наряд, попробовал пирог с солью и станцевал под музыку.

«От чего так в России березы шумят?» – подписал фотографию футболист, которую опубликовал в инстаграме.

Адриано выступает за «Спартак» с 2017 года.

До этого он в течение восьми лет играл за донецкий «Шахтер».