Аджоев: «Благодарен Гинеру, который снизил стоимость Ткачева. Приятно, что есть руководители, желающие прогресса игроков»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев выразил благодарность владельцу ЦСКА Евгению Гинеру в свете трансфера полузащитника Сергея Ткачева. Москвичи продали хавбека по сниженной цене.

«Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошeл навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали.

Ткачeв провeл в Туле два добротных сезона, поэтому логично, что дальнейшую карьеру он продолжит у нас. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе», – цитирует Аджоева «Тульский футбол».