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    Аджоев: «Благодарен Гинеру, который снизил стоимость Ткачева. Приятно, что есть руководители, желающие прогресса игроков»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев выразил благодарность владельцу ЦСКА Евгению Гинеру в свете трансфера полузащитника Сергея Ткачева. Москвичи продали хавбека по сниженной цене.

    «Хотел бы поблагодарить президента ЦСКА Евгения Гинера, который пошeл навстречу и снизил трансферную стоимость полузащитника. Приятно осознавать, что в российском футболе есть руководители, которые хотят, чтобы игроки прогрессировали.

    Ткачeв провeл в Туле два добротных сезона, поэтому логично, что дальнейшую карьеру он продолжит у нас. Рад, что в переговорах с Евгением Ленноровичем удалось найти понимание в этом вопросе», – цитирует Аджоева «Тульский футбол».

    • Два последних сезона Ткачев провел в «Арсенале» на правах аренды, сыграл 59 матчей, забил 11 голов и сделал 14 результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 4 миллиона евро.
    • «Арсенал» в июле стартует в квалификации Лиги Европы.

    Источник: «Тульский футбол»

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    13.07.2019 23:57
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