«Краснодар» отзаявил Крицюка и заявил вратаря за вторую команду в ФНЛ

Играешь в Европе даже и не думай возвращаться в Россию, кинул Брагу вот тебе и ФНЛ
«Краснодар» исключил из заявки на сезон голкипера Станислава Крицюка.
Клуб заявил 28-летнего футболиста за свою вторую команду, выступающую в ФНЛ. Благодаря сквозной заявке он сможет выступать как за «Краснодар-2», так и за «Краснодар».
Крицюк сам попросил о таком шаге, чтобы иметь возможность выходить на поле в матчах ФНЛ.
- В сезоне-2018/19 голкипер сыграл в 17-ти встречах «Краснодара» (семь – на ноль) и пропустил 15 голов.