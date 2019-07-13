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    «Краснодар» отзаявил Крицюка и заявил вратаря за вторую команду в ФНЛ

    «Краснодар» исключил из заявки на сезон голкипера Станислава Крицюка.

    Клуб заявил 28-летнего футболиста за свою вторую команду, выступающую в ФНЛ. Благодаря сквозной заявке он сможет выступать как за «Краснодар-2», так и за «Краснодар».

    Крицюк сам попросил о таком шаге, чтобы иметь возможность выходить на поле в матчах ФНЛ.

    • В сезоне-2018/19 голкипер сыграл в 17-ти встречах «Краснодара» (семь – на ноль) и пропустил 15 голов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 17:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6722

      Skull_Boy 7 минут назад

      Играешь в Европе даже и не думай возвращаться в Россию, кинул Брагу вот тебе и ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +107

      novaka1n 10 минут назад

      Помнится приезжал в Краснодар с громкими словами, что проездом и хочет в Европу, а тут во оно как вышло

      -1
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      Рейтинг: +1243

      Karpathian 27 минут назад

      Пипец. Из суперперспективного вратаря, тащера, в кипера дубля...

      0
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      Рейтинг: +94

      Artemka444 39 минут назад

      лучше бы перешел в другую команду

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