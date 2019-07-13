«Краснодар» отзаявил Крицюка и заявил вратаря за вторую команду в ФНЛ

«Краснодар» исключил из заявки на сезон голкипера Станислава Крицюка.

Клуб заявил 28-летнего футболиста за свою вторую команду, выступающую в ФНЛ. Благодаря сквозной заявке он сможет выступать как за «Краснодар-2», так и за «Краснодар».

Крицюк сам попросил о таком шаге, чтобы иметь возможность выходить на поле в матчах ФНЛ.