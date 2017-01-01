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    Защитник «Ливерпуля» Робертсон перенес операцию. Он занес инфекцию в руку

    Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон был прооперирован в связи с попаданием инфекции в руку.

    Как сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба, из-за хирургического вмешательства 25-летний футболист освобожден от тренировок.

    Ожидается, что на следующей неделе шотландский фулбек отправится на предсезонный тур команды в США.

    • Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
    • В прошлом сезоне игрок провел 48 матчей и сделал 13 результативных передач.
    • Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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