Защитник «Ливерпуля» Робертсон перенес операцию. Он занес инфекцию в руку

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон был прооперирован в связи с попаданием инфекции в руку.

Как сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба, из-за хирургического вмешательства 25-летний футболист освобожден от тренировок.

Ожидается, что на следующей неделе шотландский фулбек отправится на предсезонный тур команды в США.