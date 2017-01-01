Защитник «Ливерпуля» Робертсон перенес операцию. Он занес инфекцию в руку

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон был прооперирован в связи с попаданием инфекции в руку.
Как сообщает официальный сайт мерсисайдского клуба, из-за хирургического вмешательства 25-летний футболист освобожден от тренировок.
Ожидается, что на следующей неделе шотландский фулбек отправится на предсезонный тур команды в США.
- Робертсон выступает за «Ливерпуль» с 2017 года.
- В прошлом сезоне игрок провел 48 матчей и сделал 13 результативных передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.