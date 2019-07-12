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    Нескольких фанатов «Динамо» задержали в Туле. Они забирались на решетки стадиона

    Матч первого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо» (1:1) не обошелся без задержаний болельщиков. Основанием для этого местная полиция посчитала то, что фанаты москвичей висели на заградительных решетках трибун.

    Как пишет Sport24, были задержаны несколько динамовских фанатов. За порядком на гостевой трибуне следили вооруженные полицейские.

    • «Арсенал» в июле стартует в квалификации Лиги Европы.
    • Туляки и «Динамо» сыграли вничью в третий раз подряд.
    • Москвичи в прошлом сезоне РПЛ финишировали 12-ми.

    Источник: Sport24

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    12.07.2019 23:57
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17785

      paracetamol 13 июля 2019, 10:07

      В СИЗО их, место Кокоши и Мамаши освободилось.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 13 июля 2019, 09:34

      Повесили своих для устрашения местных....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 13 июля 2019, 06:25

      А кто их туда повесил ???

      2
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      Рейтинг: +54695

      MaxRnD > батог 13 июля 2019, 10:26

      Партизаны ))

      2
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      Рейтинг: +548

      kupryaev 13 июля 2019, 00:10

      одна буква ,а как смысл фразы меняет .....и долго они там висели?

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