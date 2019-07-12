Нескольких фанатов «Динамо» задержали в Туле. Они забирались на решетки стадиона

Матч первого тура РПЛ между «Арсеналом» и «Динамо» (1:1) не обошелся без задержаний болельщиков. Основанием для этого местная полиция посчитала то, что фанаты москвичей висели на заградительных решетках трибун.

Как пишет Sport24, были задержаны несколько динамовских фанатов. За порядком на гостевой трибуне следили вооруженные полицейские.