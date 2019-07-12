Президент «Арсенала»: «И мы, и «Динамо» показали себя хорошими командами. Ничья – нормальный исход»

Президент «Арсенала» Гурам Аджоев подвел итог матчу первого тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Туляки отыгрались на 83 минуте.

«Если говорить по игре, первый тайм мы проиграли полностью, второй выиграли. А исход нормальный. И «Динамо» показало себя хорошей командой, и у нас хорошая команда, но очень сложно показать все свое мастерство в первом матче.

А на выезде, я вам скажу, легче играть. Мы играли дома. Но потихонечку будем набирать очки, я думаю», – сказал Аджоев.