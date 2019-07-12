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    Президент «Арсенала»: «И мы, и «Динамо» показали себя хорошими командами. Ничья – нормальный исход»

    Президент «Арсенала» Гурам Аджоев подвел итог матчу первого тура РПЛ против «Динамо» (1:1). Туляки отыгрались на 83 минуте.

    «Если говорить по игре, первый тайм мы проиграли полностью, второй выиграли. А исход нормальный. И «Динамо» показало себя хорошей командой, и у нас хорошая команда, но очень сложно показать все свое мастерство в первом матче.

    А на выезде, я вам скажу, легче играть. Мы играли дома. Но потихонечку будем набирать очки, я думаю», – сказал Аджоев.

    • «Арсенал» в июле стартует в квалификации Лиги Европы.
    • Туляки и «Динамо» сыграли вничью в третий раз подряд.
    • Москвичи в прошлом сезоне РПЛ финишировали 12-ми.

    Источник: «Р-Спорт»

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    12.07.2019 23:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1324

      Leon_ARS 43 минуты назад

      Хорошо, что отыгрались - негоже проигрывать дома... ну, кроме Спартаку. :)

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