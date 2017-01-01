Игнатов: «Джикия – отличный выбор на роль капитана «Спартака». Надеюсь, с Зобниным они поведут нас вперед»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил выбор капитана команды. На этой неделе главный тренер Олег Кононов вручил повязку защитнику Георгию Джикии.
«Это отличный выбор. И выбор вице-капитана Романа Зобнина тоже отличный. Я надеюсь, что они нас поведут вперед в этом сезоне, и мы покажем ту игру, которую ждут от нас болельщики», – сказал Игнатов.
- «Спартак» стартует в РПЛ завтра, 13 июля, встречей с «Сочи».
- Джикия выступает за москвичей с 2017 года, становился в составе команды чемпионом России.
- Игнатов в прошлом сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил гол.