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    Игнатов: «Джикия – отличный выбор на роль капитана «Спартака». Надеюсь, с Зобниным они поведут нас вперед»

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил выбор капитана команды. На этой неделе главный тренер Олег Кононов вручил повязку защитнику Георгию Джикии.

    «Это отличный выбор. И выбор вице-капитана Романа Зобнина тоже отличный. Я надеюсь, что они нас поведут вперед в этом сезоне, и мы покажем ту игру, которую ждут от нас болельщики», – сказал Игнатов.

    • «Спартак» стартует в РПЛ завтра, 13 июля, встречей с «Сочи».
    • Джикия выступает за москвичей с 2017 года, становился в составе команды чемпионом России.
    • Игнатов в прошлом сезоне РПЛ провел восемь матчей, забил гол.

    Источник: «Советский спорт»

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