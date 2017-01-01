Игнатов: «Джикия – отличный выбор на роль капитана «Спартака». Надеюсь, с Зобниным они поведут нас вперед»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов оценил выбор капитана команды. На этой неделе главный тренер Олег Кононов вручил повязку защитнику Георгию Джикии.

«Это отличный выбор. И выбор вице-капитана Романа Зобнина тоже отличный. Я надеюсь, что они нас поведут вперед в этом сезоне, и мы покажем ту игру, которую ждут от нас болельщики», – сказал Игнатов.