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    Кононов: «Бакаев должен определять игру команды»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался об игровых качествах полузащитника Зелимхана Бакаева.

    «Зелимхана я знаю, можно сказать, давно. Обращал на него внимание, когда он играл еще за молодежную сборную, выходил на некоторые игры в «Спартаке». Он уже в моем понимании был тот игрок, который может прогрессировать и имеет свой игровой почерк.

    Мне приятно, что он прогрессирует и провел замечательный сезон в «Арсенале». Конечно, сейчас очень важно, что он не останавливается на достигнутом. Постоянно разговаривая с ним, ощущаю от него большое стремление к прогрессу. Он поставил определенную цель и идет к ней.

    Наша совместная задача – сделать так, чтобы я как тренер давал возможность ему прогрессировать, а он как игрок должен выполнять все те требования, которые есть у нас в игре. Поэтому здесь все зависит, конечно же, в первую очередь от него.

    Но очень важно, чтобы он понимал, что тот номер, который он взял, накладывает как минимум определенную ответственность и на командное взаимодействие. Мы знаем, что он хорошо играет индивидуально, но 10-й номер также должен играть и на команду. Подыгрывать – этого мало, он должен определять игру команды.

    Когда он обратился ко мне с просьбой взять десятку, мы с ним поговорили именно о том, что я только что сказал. Он сказал, что готов выполнять все требования. Поэтому мне самому интересно, как он будет играть и проводить все те требования, что нужны для команды», – сказал Кононов.

    • В сезоне-2018/19 Бакаев выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».
    • 23-летний хавбек провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии5
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      Рейтинг: +5484

      derrik2000 57 минут назад

      На одном из сайтов "пуля" пролетела, что Хаджи выбрал "Генк" и якобы уже готов туда вылететь. Но "Генк" предлагает команде сумму несоизмеримо меньшую, чем Спартак, поэтому переговоры между клубами продолжаются.
      Поэтому похоже, что Бакаев быдет плеймейкером...

      1
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      Рейтинг: +1866

      Evgeni1952 1 час назад

      А если не будет определять, то и будет виноват.

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      Рейтинг: +1546

      Евгений Агеев 1 час назад

      Как вообще номер влияет на игру на поле...че он несет?

      0
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      Рейтинг: +167

      za logiku > Евгений Агеев 58 минут назад

      Раньше номера игроков на поле строго определяли их позицию: 1 вратарь, 11 и 9 нападение, 10 АПЛ, 5 опорник и тд. Тут скорее речь об истории спартака и о том, кто раньше играл под этим номером

      1
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      Рейтинг: +1866

      Evgeni1952 1 час назад

      А не ты ли должен определять игру команды?

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