Кононов: «Бакаев должен определять игру команды»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался об игровых качествах полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Зелимхана я знаю, можно сказать, давно. Обращал на него внимание, когда он играл еще за молодежную сборную, выходил на некоторые игры в «Спартаке». Он уже в моем понимании был тот игрок, который может прогрессировать и имеет свой игровой почерк.

Мне приятно, что он прогрессирует и провел замечательный сезон в «Арсенале». Конечно, сейчас очень важно, что он не останавливается на достигнутом. Постоянно разговаривая с ним, ощущаю от него большое стремление к прогрессу. Он поставил определенную цель и идет к ней.

Наша совместная задача – сделать так, чтобы я как тренер давал возможность ему прогрессировать, а он как игрок должен выполнять все те требования, которые есть у нас в игре. Поэтому здесь все зависит, конечно же, в первую очередь от него.

Но очень важно, чтобы он понимал, что тот номер, который он взял, накладывает как минимум определенную ответственность и на командное взаимодействие. Мы знаем, что он хорошо играет индивидуально, но 10-й номер также должен играть и на команду. Подыгрывать – этого мало, он должен определять игру команды.

Когда он обратился ко мне с просьбой взять десятку, мы с ним поговорили именно о том, что я только что сказал. Он сказал, что готов выполнять все требования. Поэтому мне самому интересно, как он будет играть и проводить все те требования, что нужны для команды», – сказал Кононов.