Кононов: «Бакаев должен определять игру команды»

На одном из сайтов "пуля" пролетела, что Хаджи выбрал "Генк" и якобы уже готов туда вылететь. Но "Генк" предлагает команде сумму несоизмеримо меньшую, чем Спартак, поэтому переговоры между клубами продолжаются.
Поэтому похоже, что Бакаев быдет плеймейкером...
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов высказался об игровых качествах полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Зелимхана я знаю, можно сказать, давно. Обращал на него внимание, когда он играл еще за молодежную сборную, выходил на некоторые игры в «Спартаке». Он уже в моем понимании был тот игрок, который может прогрессировать и имеет свой игровой почерк.
Мне приятно, что он прогрессирует и провел замечательный сезон в «Арсенале». Конечно, сейчас очень важно, что он не останавливается на достигнутом. Постоянно разговаривая с ним, ощущаю от него большое стремление к прогрессу. Он поставил определенную цель и идет к ней.
Наша совместная задача – сделать так, чтобы я как тренер давал возможность ему прогрессировать, а он как игрок должен выполнять все те требования, которые есть у нас в игре. Поэтому здесь все зависит, конечно же, в первую очередь от него.
Но очень важно, чтобы он понимал, что тот номер, который он взял, накладывает как минимум определенную ответственность и на командное взаимодействие. Мы знаем, что он хорошо играет индивидуально, но 10-й номер также должен играть и на команду. Подыгрывать – этого мало, он должен определять игру команды.
Когда он обратился ко мне с просьбой взять десятку, мы с ним поговорили именно о том, что я только что сказал. Он сказал, что готов выполнять все требования. Поэтому мне самому интересно, как он будет играть и проводить все те требования, что нужны для команды», – сказал Кононов.
- В сезоне-2018/19 Бакаев выступал на правах аренды за тульский «Арсенал».
- 23-летний хавбек провел 29 матчей, забил восемь голов и сделал две результативные передачи.