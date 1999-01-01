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    Полузащитник «Фейеноорда» Тапиа отказался от перехода в «Локомотив»

    Полузащитник «Фейеноорда» Ренато Тапиа отказался переходить в состав «Локомотива».

    По информации источник, руководство московской команды предлагало контракт на условиях значительно лучше, чем у перуанца в клубе.

    Тапиа хочет остаться в «Фейеноорде».

    • Контракт Ренато с голландским клубом истекает летом 2020 года.
    • В прошедшем сезоне футболист сыграл в четырех матчах за клуб.

    Источник: Voetbal International

    Старейший голландский еженедельный футбольный журнал. Был основан в 1965 году. Еженедельно его читают около 800 тысяч человек.

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