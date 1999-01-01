Полузащитник «Фейеноорда» Тапиа отказался от перехода в «Локомотив»

Полузащитник «Фейеноорда» Ренато Тапиа отказался переходить в состав «Локомотива».
По информации источник, руководство московской команды предлагало контракт на условиях значительно лучше, чем у перуанца в клубе.
Тапиа хочет остаться в «Фейеноорде».
- Контракт Ренато с голландским клубом истекает летом 2020 года.
- В прошедшем сезоне футболист сыграл в четырех матчах за клуб.
Источник: Voetbal International
Старейший голландский еженедельный футбольный журнал. Был основан в 1965 году. Еженедельно его читают около 800 тысяч человек.