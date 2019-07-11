Sky Sports: «Вест Бромвич» недоволен «Барселоной» из-за объявления трансфера 16-летнего Бэрри. Клубы еще не оформили переход

«Барселона» объявила о трансфере 16-летнего нападающего Луи Бэрри из «Вест Бромвича». Заявление об этом опубликовано на сайте испанского клуба.

twit text — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 11, 2019

Sky Sports сообщает, что руководство «Вест Бромвича» «разозлилось» на «Барселону» после объявления перехода, так как клубы еще не до конца оформили трансфер. Ожидается, что все необходимые документы оформят в ближайшие несколько дней.