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    Sky Sports: «Вест Бромвич» недоволен «Барселоной» из-за объявления трансфера 16-летнего Бэрри. Клубы еще не оформили переход

    «Барселона» объявила о трансфере 16-летнего нападающего Луи Бэрри из «Вест Бромвича». Заявление об этом опубликовано на сайте испанского клуба.

    Sky Sports сообщает, что руководство «Вест Бромвича» «разозлилось» на «Барселону» после объявления перехода, так как клубы еще не до конца оформили трансфер. Ожидается, что все необходимые документы оформят в ближайшие несколько дней.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3074

      dinar7777dinar 29 минут назад

      пффф ! если уж оформление будет то какой смысл бриташки нытики ноют? епт бритты все плачут !

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