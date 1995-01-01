ФИФА ужесточила наказание за расизм. Теперь минимальный срок дисквалификации – 10 матчей

ФИФА пересмотрела свой дисциплинарный кодекс. Федерация изменила положения, которые касаются дискриминации, сообщает Sky Sports со ссылкой на заявление ФИФА.

Организация ужесточила наказание за проявления расизма, она вдвое увеличила минимальный срок дисквалификации для игроков и официальных лиц. Теперь он составит десять матчей. Изменения вступят в силу со следующей недели.

Также ФИФА приравняла к дискриминации оскорбление по признаку сексуальной ориентации.

Помимо этого, организация ужесточила наказания для клубов и сборных, болельщики которых проявляют расизма во время игр. Первое нарушение приведет к частичному закрытию трибун и штрафу на сумму не менее 20 тысяч швейцарских франков.