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    Кононов: «Спартак» входит в сезон в определенной готовности, но далее мы будем еще наращивать наш потенциал»,

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов поделился мнением по поводу предсезонных сборов команды.

    «Работа была достаточно напряженной, начиная с первого сбора. Мы сделали тестирование, и достаточно много тестирований было, потому что мы определяли не только степень готовности игроков на данный момент, но и их потенциал. Как сердечно сосудистой, так и силовой подготовки.

    Сейчас мы уделяем большое внимание индивидуальной работе именно над такими качествами, которые в футболе очень важны, как сила, выносливость. Поэтому большая насыщенная была работы и тестирования, где мы сейчас готовим планы, и они уже практически сделаны, где каждый игрок будет знать, над чем он должен работать. Определенные индивидуальные тренировки в этом плане мы уже проводили, но сейчас выходим на абсолютно другой уровень.

    Что касается сборов в целом, так как у нас игра построена на достаточно скоростном взаимодействии и переходах из атаки в отбор и обратно, то, конечно, нам нужно уделять очень большое внимание функциональной подготовке.

    Если мы говорим о том, что «Спартак» должен играть в футбол, который будет отличать команду от других команд, то, конечно, те требования технико-тактического плана, они у нас остаются, где мы играем в средний и короткий пас. И здесь, конечно, у нас точно так же достаточно много работы было тактического плана.

    Я не сторонник говорить о том, что мы уже все сделали, мы на 100% готовы. Я думаю, что каждая тренировка всегда повышает уровень команды. Поэтому входим в сезон в определенной готовности, но я уверен, что далее мы будем еще наращивать наш потенциал», – сказал Кононов.

    • В первом туре РПЛ-2019/20 москвичи дома встретятся с «Сочи». Игра пройдет в субботу, 13 июля.
    • В прошлом сезоне «Спартак» занял пятое место.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4843

      Сильвербой 5 минут назад

      А где слова: команда к сезону укомплектована??? Или мы еще какую-нибудь Рошу ждем??? После таких слов я уже начал переживать и за пятую нашу строчку!!!

      0
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      Рейтинг: +1934

      TOL47 7 минут назад

      Желаю вам в ЛЕ дойти до полуфинала!
      продлите стране еврофутбол с участием наших клубов.

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