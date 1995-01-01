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    Во время тренировки «МЮ» в Австралии над полем пролетел самолет с баннером: «Ливерпуль» – 6-кратный чемпион Европы»

    Во время тренировки «Манчестер Юнайтед» в Австралии над полем пролетел самолет с растяжкой.

    «Ливерпуль» – шестикратный чемпион Европы», – было написано на баннере.

    За свою историю мерсисайдцы четыре раза побеждали в Кубке европейских чемпионов и дважды выигрывали Лигу чемпионов. На счету «МЮ» три победы: одна в КЕЧ и две – в ЛЧ.

    «Юнайтед» находится в Австралии в рамках предсезонного тура. В субботу, 13 июля, манкунианцы сыграют против местного «Перт Глори».

    Источник: Твиттер Bleacher Report Football

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