Во время тренировки «МЮ» в Австралии над полем пролетел самолет с баннером: «Ливерпуль» – 6-кратный чемпион Европы»

Во время тренировки «Манчестер Юнайтед» в Австралии над полем пролетел самолет с растяжкой.

«Ливерпуль» – шестикратный чемпион Европы», – было написано на баннере.

За свою историю мерсисайдцы четыре раза побеждали в Кубке европейских чемпионов и дважды выигрывали Лигу чемпионов. На счету «МЮ» три победы: одна в КЕЧ и две – в ЛЧ.

«Юнайтед» находится в Австралии в рамках предсезонного тура. В субботу, 13 июля, манкунианцы сыграют против местного «Перт Глори».