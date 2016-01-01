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    С нового сезона на форме «Спартака» появится знак в память о трагедии 1982 года в «Лужниках»

    С сезона-2019/20 «Спартак» нанесет на игровую форму знак в память о трагедии, произошедшей почти 37 лет назад в первом матче 1/16 Кубка УЕФА с «Харлемом» (2:0).

    Москвичи принимали голландскую команду в «Лужниках» 20 октября 1982 года. В самом конце встречи зрители потянулись к выходу, в результате чего образовалась давка. В ней погибли 66 человек, включая подростков.

    Давка в «Лужниках» – самый трагический случай в истории советского и российского спорта.

    «Как мы знаем, в «Спартаке» есть как славные и позитивные моменты, так и печальные и трагические. Как болельщики, так и футболисты, и все-все люди помнят эту трагедию. Никто и ничто не забыто», – сказал полузащитник, вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин.

    «На нас будет двойная ответственность, и очень хорошо, что так придумали. И с этого года на майке будет эта дата. Помним, значит живы», – добавил капитан красно-белых Георгий Джикия.

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1102

      zabvo9406 3 минуты назад

      Земля им пухом...я смотрел по телеку этот матч 9-ти летним мальчишкой, а узнал о трагедии только в 1992....

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