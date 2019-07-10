Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет клубом. Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте британского корпоративного реестра.

Согласно этому документу, Вадим Гинер (сын Евгения) перестал быть конечным бенефициаром московского клуба в начале апреля. С мая 2016 года Вадиму принадлежало не менее 75% акций и голосующих прав в Bluecastle Enterprises. Теперь Евгений Гинер владеет более чем 75% акций компании. Первым на это обратил внимание РБК.