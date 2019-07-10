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    Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

    Президент ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет клубом. Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте британского корпоративного реестра.

    Согласно этому документу, Вадим Гинер (сын Евгения) перестал быть конечным бенефициаром московского клуба в начале апреля. С мая 2016 года Вадиму принадлежало не менее 75% акций и голосующих прав в Bluecastle Enterprises. Теперь Евгений Гинер владеет более чем 75% акций компании. Первым на это обратил внимание РБК.

    • Конечный бенефициар – «это реальный владелец компании, получающий доход в виде денежных средств или другого вида выгоду от владения компанией. Это физическое лицо, которое напрямую или посредством участия в других компаниях является собственником компании».[Aaudit-it.ru]
    • Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году.

    Источник: РБК

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1460

      Snek 5 минут назад

      А сколько слухов ходило о том, что он продаст эту компанию сыну Абрамовича...
      Хотя хз что там за тёрки сейчас.

      0
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      Рейтинг: +581

      Boeung777 31 минуту назад

      Реальный и теневой.

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