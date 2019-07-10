Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

А сколько слухов ходило о том, что он продаст эту компанию сыну Абрамовича...
Хотя хз что там за тёрки сейчас.
Президент ЦСКА Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет клубом. Об этом говорится в документе, опубликованном сегодня на сайте британского корпоративного реестра.
Согласно этому документу, Вадим Гинер (сын Евгения) перестал быть конечным бенефициаром московского клуба в начале апреля. С мая 2016 года Вадиму принадлежало не менее 75% акций и голосующих прав в Bluecastle Enterprises. Теперь Евгений Гинер владеет более чем 75% акций компании. Первым на это обратил внимание РБК.
- Конечный бенефициар – «это реальный владелец компании, получающий доход в виде денежных средств или другого вида выгоду от владения компанией. Это физическое лицо, которое напрямую или посредством участия в других компаниях является собственником компании».[Aaudit-it.ru]
- Евгений Гинер стал президентом ЦСКА в 2001 году.