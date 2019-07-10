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    Агент Фернандеша: «Шансы на то, что Мануэль останется в «Локомотиве», оцениваю как хорошие» 

    Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Фернандеша, высказался о будущем футболиста в «Локомотиве».

    «Действительно, я прилетел в Москву, и не только ради разговора по Фернандешу. В конце недели планируем приступить к переговорам с руководством.

    Шансы на то, что Ману останется в «Локомотиве», оцениваю как хорошие», – сказал Барбоза.

    • Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
    • Футболист провел в клубе пять сезонов.
    • В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 19:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +259

      gunstilzit 1 минуту назад

      В свете последних событий ,сомнение что шансы хорошие.
      Надо было продлить на сезон Ману сразу,а не устраивать качели.

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      Рейтинг: +1483

      giluxa1963 36 минут назад

      старый конь борозды не портит

      0
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