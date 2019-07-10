Агент Фернандеша: «Шансы на то, что Мануэль останется в «Локомотиве», оцениваю как хорошие» 

В свете последних событий ,сомнение что шансы хорошие.
Надо было продлить на сезон Ману сразу,а не устраивать качели.
Паулу Барбоза, агент полузащитника Мануэля Фернандеша, высказался о будущем футболиста в «Локомотиве».
«Действительно, я прилетел в Москву, и не только ради разговора по Фернандешу. В конце недели планируем приступить к переговорам с руководством.
Шансы на то, что Ману останется в «Локомотиве», оцениваю как хорошие», – сказал Барбоза.
- Контракт 33-летнего игрока с «Локомотивом» истек этим летом.
- Футболист провел в клубе пять сезонов.
- В прошлом сезоне РПЛ он сыграл в 20 матчах, забил четыре гола и отдал пять ассистов.