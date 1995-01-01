Рэшфорд: «МЮ» работает усерднее, чем когда-либо, чтобы все исправить в этом сезоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о предсезонной подготовке команды.

«Все настроены позитивно. Мы знаем, что прошлый сезон был недостаточно хорошим. Мы оставили его позади, и сейчас работаем усерднее, чем когда-либо, чтобы все исправить в этот раз.

Как команда, так и каждый в отдельности, мы все должны взять ответственность – если мы это сделаем, то у нас будет хороший шанс достичь своих целей.

Тренировки были довольно сложными, но это то, что нам было нужно. Мы способны выступить намного лучше в этом сезоне», – сказал Рэшфорд.