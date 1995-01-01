Рэшфорд: «МЮ» работает усерднее, чем когда-либо, чтобы все исправить в этом сезоне»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о предсезонной подготовке команды.
«Все настроены позитивно. Мы знаем, что прошлый сезон был недостаточно хорошим. Мы оставили его позади, и сейчас работаем усерднее, чем когда-либо, чтобы все исправить в этот раз.
Как команда, так и каждый в отдельности, мы все должны взять ответственность – если мы это сделаем, то у нас будет хороший шанс достичь своих целей.
Тренировки были довольно сложными, но это то, что нам было нужно. Мы способны выступить намного лучше в этом сезоне», – сказал Рэшфорд.
- Сейчас команда находится в Австралии на предсезонном турне. Позже она отправится в Сингапур, и затем в Китай.
- В прошлом сезоне «МЮ» финишировал на шестом месте в таблице АПЛ.