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    Рэшфорд: «МЮ» работает усерднее, чем когда-либо, чтобы все исправить в этом сезоне»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд высказался о предсезонной подготовке команды.

    «Все настроены позитивно. Мы знаем, что прошлый сезон был недостаточно хорошим. Мы оставили его позади, и сейчас работаем усерднее, чем когда-либо, чтобы все исправить в этот раз.

    Как команда, так и каждый в отдельности, мы все должны взять ответственность – если мы это сделаем, то у нас будет хороший шанс достичь своих целей.

    Тренировки были довольно сложными, но это то, что нам было нужно. Мы способны выступить намного лучше в этом сезоне», – сказал Рэшфорд.

    • Сейчас команда находится в Австралии на предсезонном турне. Позже она отправится в Сингапур, и затем в Китай.
    • В прошлом сезоне «МЮ» финишировал на шестом месте в таблице АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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