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    Клуб из Китая предложил Бэйлу зарплату 68 миллионов в год, но не захотел платить за трансфер хавбека

    Команда из Китая заинтересована в переходе полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

    Как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Chiringuito, неназванный азиатский клуб предложил валлийцу зарплату в размере 1,3 миллиона евро в неделю (около 68 миллионов в год). Это в два раза больше, чем он зарабатывает в Мадриде.

    «Реал» отказался отпускать 29-летнего футболиста, так как китайский клуб не захотел платить за трансфер хавбека.

    • Контракт Бэйла с мадридцами рассчитан до июня 2022 года.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел за «Реал» 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
    • Трансферная стоимость Бэйла – 60 миллионов евро.

    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 13:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +303

      _MATRIX_ 1 час назад

      *****: 68 миллионов евро в год. За пинание мяча. Бл**дь. Другого слова просто нет.

      0
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      Рейтинг: +1391

      Бабушка Зильзиля 1 час назад

      Угадал все буквы но не смог назвать слово))

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