Клуб из Китая предложил Бэйлу зарплату 68 миллионов в год, но не захотел платить за трансфер хавбека

*****: 68 миллионов евро в год. За пинание мяча. Бл**дь. Другого слова просто нет.
Команда из Китая заинтересована в переходе полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Chiringuito, неназванный азиатский клуб предложил валлийцу зарплату в размере 1,3 миллиона евро в неделю (около 68 миллионов в год). Это в два раза больше, чем он зарабатывает в Мадриде.
«Реал» отказался отпускать 29-летнего футболиста, так как китайский клуб не захотел платить за трансфер хавбека.
- Контракт Бэйла с мадридцами рассчитан до июня 2022 года.
- В сезоне-2018/19 полузащитник провел за «Реал» 42 матча, забил 14 голов и сделал шесть результативных передач.
- Трансферная стоимость Бэйла – 60 миллионов евро.