Клуб из Китая предложил Бэйлу зарплату 68 миллионов в год, но не захотел платить за трансфер хавбека

Команда из Китая заинтересована в переходе полузащитника «Реала» Гарета Бэйла.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Chiringuito, неназванный азиатский клуб предложил валлийцу зарплату в размере 1,3 миллиона евро в неделю (около 68 миллионов в год). Это в два раза больше, чем он зарабатывает в Мадриде.

«Реал» отказался отпускать 29-летнего футболиста, так как китайский клуб не захотел платить за трансфер хавбека.