Левандовски присоединился к флешмобу и открыл шампанское ногой

Как-то даже и не интересно. Бутылка теплого шампанского с расфиксированной пробкой откроется даже если ногой попасть по донышку. Челлендж-то в чем?
Форвард «Баварии» Роберт Левандовски присоединился к флешмобу #bottlecapchallenge и открыл бутылку с шампанским ногой.
Футболист передал эстафету сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и партнеру по команде – Давиду Алабе.
- Накануне форвард продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.
- Левандовски выступает за мюнхенцев с 2014 года.
- В прошедшем сезоне форвард забил 40 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах.
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