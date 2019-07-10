Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Левандовски присоединился к флешмобу и открыл шампанское ногой

    Форвард «Баварии» Роберт Левандовски присоединился к флешмобу #bottlecapchallenge и открыл бутылку с шампанским ногой.

    Футболист передал эстафету сербскому теннисисту Новаку Джоковичу и партнеру по команде – Давиду Алабе.

    • Накануне форвард продлил контракт с «Баварией» до 2023 года.
    • Левандовски выступает за мюнхенцев с 2014 года.
    • В прошедшем сезоне форвард забил 40 голов и сделал 13 результативных передач в 47 матчах.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Роберта Левандовски

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.07.2019 07:41
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 10 июля 2019, 10:43

      Как-то даже и не интересно. Бутылка теплого шампанского с расфиксированной пробкой откроется даже если ногой попасть по донышку. Челлендж-то в чем?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян > momwig_ 10 июля 2019, 11:19

      а показать надо идиотам себя. Вот и занимаются херней

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 10 июля 2019, 09:26

      Кому шампусик флэшмоб а кому-то на новый год за счастье

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11