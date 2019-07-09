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    РФС хочет договориться с УЕФА, чтобы победитель Кубка России получал путевку в ЛЧ

    Президент РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин сообщил, что Российский футбольный союз ведет переговоры с УЕФА о предоставлении путевки в Лигу чемпионов победителю Кубка России. По его словам, у РФС есть несколько вариантов поднятия престижа второго по значимости национального турнира.

    «В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться. Возможно, это будет солидная денежная компенсация.

    Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы», – сказал Прядкин.

    В настоящее время команда, выигравшая Кубок России, получает место в групповом раунде Лиги Европы.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1512

      Леха из Твери 1 минуту назад

      Все-таки кокс дошел до адресата...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10902

      bset 5 минут назад

      То есть во всех лигах победители кубка играют в ЛЕ, а России разрешат играть в ЛЧ. Ахахахахахахаха. Такого бреда давно не видел.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2623

      woyser 6 минут назад

      Абсурд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77

      nice_taste 8 минут назад

      извините,а в какой ещё стране команда которая выйграла кубок,получает место в ЛЧ?

      2
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      ...
      Рейтинг: +10902

      bset > nice_taste 4 минуты назад

      Ни в какой))) Но мы такие исключительные, нам можно)) В УЕФА такие подумают "Как это мы без Тосно и Урала ЛЧ будем-то проводить?" и все нам разрешат)

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