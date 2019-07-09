РФС хочет договориться с УЕФА, чтобы победитель Кубка России получал путевку в ЛЧ

Президент РПЛ и вице-президент РФС Сергей Прядкин сообщил, что Российский футбольный союз ведет переговоры с УЕФА о предоставлении путевки в Лигу чемпионов победителю Кубка России. По его словам, у РФС есть несколько вариантов поднятия престижа второго по значимости национального турнира.

«В советское время Кубок был очень важен. Не зря за него дают место в еврокубках. У нас есть несколько вариантов улучшения его престижа. Возможно, победитель Кубка будет напрямую играть в Лиге чемпионов, если мы сможем договориться. Возможно, это будет солидная денежная компенсация.

Вариантов много, но повышать уровень точно надо, чтобы туда не посылали вторые составы», – сказал Прядкин.

В настоящее время команда, выигравшая Кубок России, получает место в групповом раунде Лиги Европы.