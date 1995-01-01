«Краснодар» представил новую форму на сезон-2019/20

Домашка норм, а вот выезд как-то не зашел и если бы сделали узор на выезде, как на домашней и в зеленом цвете, то был бы айс
«Краснодар» представил домашний и выездной комплект игровой формы на предстоящий сезон от технического спонсора Puma.
«В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок, что является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня», – заявлено на официальном сайте «Краснодара».
- Домашний вариант «Краснодара» выполнен в зелено-черной расцветке.
- Выездной комплект выполнен в белом цвете с серыми зигзагообразными элементами.