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    «Краснодар» представил новую форму на сезон-2019/20

    «Краснодар» представил домашний и выездной комплект игровой формы на предстоящий сезон от технического спонсора Puma.

    «В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок, что является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня», – заявлено на официальном сайте «Краснодара».

    • Домашний вариант «Краснодара» выполнен в зелено-черной расцветке.
    • Выездной комплект выполнен в белом цвете с серыми зигзагообразными элементами.

    Источник: Официальный сайт «Краснодара»

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    Сегодня, 11:29
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6688

      Skull_Boy 4 минуты назад

      Домашка норм, а вот выезд как-то не зашел и если бы сделали узор на выезде, как на домашней и в зеленом цвете, то был бы айс

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      Рейтинг: +2848

      momwig_ 27 минут назад

      В белом комплекте Ари явно что-то жмет... И с виду, и по гримасе.

      0
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      Рейтинг: +1171

      x-x-x-x-x 1 час назад

      Нормальная форма хотя полоски на белом могли бы и по лучще сделать а то они немного портять вид

      0
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      Рейтинг: +155

      Mister_Tomsk 1 час назад

      нормально так то_) симпатично)

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