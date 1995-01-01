«Краснодар» представил новую форму на сезон-2019/20

«Краснодар» представил домашний и выездной комплект игровой формы на предстоящий сезон от технического спонсора Puma.

«В обоих комплектах используется технология DryCell, благодаря которой происходит быстрое влагоотведение с поверхности кожи во время интенсивных нагрузок, что является важнейшим фактором для профессиональных спортсменов наивысшего уровня», – заявлено на официальном сайте «Краснодара».